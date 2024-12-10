Marvel ve Chris Evans El Sıkıştı: Kaptan Amerika Geri Dönüyor

Bir süredir sinema salonlarında arzu ettiği başarıyı elde edemeyen Marvel Sinematik Evreni (MCU), bir sonraki büyük projesi "Avengers: Doomsday" için adeta tüm tuşlara basıyor. İlk olarak geçtiğimiz aylarda Robert Downey Jr.'ı Dr. Doom olarak duyuran şirket, şimdi ise Chris Evans'ın "Kaptan Amerika" rolüne geri döndüğünü duyurdu. İşte detaylar!

Chris Evans, Kaptan Amerika Rolüne Geri Dönüyor

Chris Evans, Marvel Sinematik Evreni’ne geri dönüyor. Ünlü oyuncunun Avengers: Doomsday'de Kaptan Amerika rolüne geri döneceği ortaya çıktı. Her ne kadar henüz Marvel cephesinden resmi bir doğrulama gelmese de, sektörün içinden sızan bilgiler Evans’ın bir kez daha ikonik rolü ile izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

Bu gelişme, hayranlar arasında büyük heyecan yaratırken, akıllara “Steve Rogers nasıl geri dönecek?” sorusunu da beraberinde getiriyor. Bildiğiniz üzere Chris Evans, 2019 yılında vizyona giren “Avengers: Endgame” ile Kaptan Amerika rolüne veda etmiş ve karakteri yaşlı bir Steve Rogers olarak bırakmıştı.

Ardından, bu yaz gösterime giren “Deadpool and Wolverine” filminde sürpriz yaparak Fox’un “Fantastic Four” serisindeki Johnny Storm rolüyle kısa bir boy gösteren Evans'ın dönüşünün Marvel'ın uzun süredir işlediği paralel evrenler ile açıklanması bekleniyor. Üstelik Chris Evans ve Robert Downey Jr. MCU'ya dönen tek ikili değil.

Filmin yönetmen koltuğunda ise daha önce “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War” ve “Avengers: Endgame” gibi yapımlara imza atan Russo Kardeşler oturacak. Avengers: Doomsday'in 1 Mayıs 2026 tarihinde vizyona girmesi planlanırken, bir sonraki film “Avengers: Secret Wars” için de hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor.