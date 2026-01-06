Marvel'ın Kaderini Belirleyecek Olan Avengers: Doomsday'den Yeni Fragman Geldi (Video)

Marvel, MCU'nun kaderini belirleyecek Avengers: Doomsday filminin yeni fragmanını yayınladı. Kısa bir süre önce bazı kısımları internette sızdırılan fragman, X-Men ekibine ve mutantların karşı karşıya olduğu tehditlere odaklanıyor.

Marvel, Avengers: Doomsday İçin X-Men Odaklı 3. Fragmanı Yayınladı

Marvel, 18 Aralık 2026'fa vizyona girecek Avengers: Doomsday'in üçüncü fragmanını yayınladı. Hikayeye dair çok fazla detay içermeyen fragman, X-Men ekibine odaklanıyor. Her ne kadar detaylar sınırlı olsa da sevilen karakterlerden Profesör X ve Magneto'nun kendi aralarındaki çatışmaları bırakıp daha tehliklei düşmana karşı birleştikleri görülüyor.

Sir Ian McKellen'ı yeniden Magneto rolünde görmek heyecan verici olurken, James Marsden tarafından canlandırılan Cyclops sahnesi de dikka çekti. Bir savaş alanına işaret eden sahne, filmnin bize duygusal anlar yaşatacağının kanıtı gibi.

Üçüncü fragmanın yayınlanmasıyla eş zamanlı olarak, filmin dördüncü tanıtım videosunun da sızdırıldığu iddia ediliyor. Resmi olarak henüz paylaşılmayan bu görüntülerde, Black Panther serisinden Shuri, M'Baku ve Namor ile The Fantastic Four: First Steps filminden Ben Grimm karakterlerinin yer aldığı görülüyor.

18 Aralık 2025'te çıkacak olan film, Marvel için bir dönüm noktası olacak. Son birkaç yıldır eski başarısından uzak kalan şirket, Avengers: Doomsday ile eski günlere dönmeyi başaramazsa beyaz perdedeki süper kahraman filmlerinde ciddi bir azalma yaşanabilir.