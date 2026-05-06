120Hz AMOLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 8 GB RAM'i Var

Realme 16T 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun görüntüsü ortaya çıktı. Böylece Realme 16T 5G'nin tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip telefon, iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

Realme 16T 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Realme 16T 5G'nin arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Realme logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları da bulunacak. Görselde telefonun yeşil ve kırmızı renk seçenekleri mevcut.

Realme 16T 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 ile 8.000 mAh arası

7.000 ile 8.000 mAh arası Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme 16T 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonu, 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Realme 15T'de 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Realme 15T'nin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada AMOLED çok canlı renkleres ahip.

Realme 16T 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Dimensity 6300 işlemcisi daha önce Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti. Bu arada Realme 15T'de Dimensity 6400 Max işlemcisi mevcut. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 55 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 108 FPS'te çalıştırıyor.

Realme 16T 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Realme 16T 5G, 7.000 ile 8.000 mAh arasında batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Realme 15T'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 60W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 60W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Realme 16T 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16T 5G'nin 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme 15T, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Realme 16T 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme 16T 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Realme 15T satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme 16T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Realme 16T 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15T'nin 25 bin rupi civarında bir fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 11 bin 975 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 23 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Realme 16T 5G'nin orta segmentte oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. AMOLED ise çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanmayı çok keyifli hâle getiriyor. Cihazın ayrıca PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan oyunları sorunsuz çalıştıracağını söyleyebilirim.