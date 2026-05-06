Realme'nin Ucuz Telefonu Ortaya Çıktı! 144 Hz Ekran, 5G Bağlantı ve Dahası

Realme, bütçe dostu Android telefon modellerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Son olarak uygun fiyat etiketiyle dikkat çekecek Realme 16x için önemli bir gelişme yaşandı. Düşük fiyatına rağmen yüksek yenileme hızı ve güncel yazılım deneyimi sunması beklenen akıllı telefon, BIS sertifikası aldı.

Realme 16x'in BIS Sertifikası Alması Ne Anlama Geliyor?

BIS veri tabanında RMX5270 model numarasıyla görülen cihaz, bu gelişmeyle birlikte tanıtıma bir adım daha yaklaştı. BIS sertifikası, telefonun Hindistan’da satışa sunulabilmesi için gerekli kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığını gösteriyor. Bu tür resmi sertifikasyon süreçleri genellikle tanıtım öncesinde tamamlandığı için Realme 16x’in çok yakında duyurulması bekleniyor.

Realme 16x'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,8 inç, 144 Hz, 1.300 nit parlaklık

6,8 inç, 144 Hz, 1.300 nit parlaklık RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

Mevcut bilgilere göre Realme 16x, 6,8 inç boyutunda, 144 Hz yenileme hızı ve 1.300 nit parlaklık sunan bir ekranla gelecek. Bu büyük ekran sayesinde keyifli şekilde film, dizi ve video izlenebilmesi bekleniyor. Yüksek yenileme hızının ise mobil FPS/savaş oyunlarında önemli bir avantaj sağlayacağını söylemek mümkün.

Yüksek yenileme hızı yalnızca oyunlarda değil, sosyal medya uygulamalarında gezinirken ve menüler arasında geçiş yaparken de daha akıcı bir deneyim sunacak. 1.300 nit parlaklık değeri ise ekranın güneş ışığı altında daha rahat görülebilmesine imkân tanıyacak.

4 GB / 6 GB RAM; 128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleri olacak akıllı telefon; 5G, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 bağlantıyı destekleyecek. 5G desteği sayesinde daha yüksek internet hızlarına ve düşük gecikme süresine sahip olacaksınız. Wi-Fi 5 stabil bağlantı sunacakken, Bluetooth 5.3 sayesinde ise kablosuz kulaklık ve akıllı saat gibi cihazlarla bağlantı kurulabilecek.

Son olarak Realme 16x’in Android 16 tabanlı Realme UI 7 arayüzüyle çalışması bekleniyor. Bütçe dostu bir telefon olmasına rağmen güncel yazılım deneyimi sunacak olması, büyük önem taşıyor.

Realme 16x Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16x’in tanıtım tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak telefonun BIS sertifikası almış olması, tanıtımın çok yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Sektör kaynakları ise 2026'nın son çeyreğini işaret ediyor. Yani önümüzde hâlâ birkaç ay var.

Realme 16x Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 16x’in fiyatı henüz açıklanmadı ancak telefonun bütçe dostu bir model olması bekleniyor. Geçen yılın ekim ayında piyasaya sürülen Realme 15x, 195 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. Realme 16x ise 220 dolar civarında bir fiyatla karşımıza çıkabilir.

Realme 16x Türkiye'de Satılacak mı?

Realme, daha önce Realme 14x ve Realme 15x modellerini Türkiye’de satışa sunmamıştı. Bu nedenle Realme 16x’in de ülkemizde piyasaya sürülme ihtimali düşük görünüyor. Yine de olası bir satış durumunda telefonun vergiler dahil yaklaşık 20 bin TL seviyesinde fiyata sahip olabileceğini söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Realme 16x'in iddialı özellikleri sayesinde bütçe dostu telefonlar arasında dikkat çekeceğini düşünüyorum. Özellikle güncel bağlantı teknolojileri, yazılım desteği ve ekran özellikleriyle öne çıkması bekleniyor. Tüm bunlara rağmen yaklaşık 220 dolar seviyesinde bir fiyat etiketiyle gelmesi oldukça dikkat çekici olabilir.

Benim bu telefonda en merak ettiğim nokta ise batarya kapasitesi. Ben yeni bir akıllı telefon satın alırken kamera özelliklerinden çok pil ömrüne ve sunacağı performansa önem veriyorum. Realme 15x, 7.000 mAh batarya kapasitesiyle gelmişti. Bu nedenle Realme 16x’in de benzer şekilde yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını düşünüyorum. Bunu telefon tanıtıldığında hep birlikte öğreneceğiz.