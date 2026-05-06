Xbox İçin Büyük Plandan Vazgeçiliyor! Önemli Özellik Kaldırılacak

Microsoft, oyunlarda hile gibi işlevi olan özelliğini kullanımdan kaldırmaya başlıyor. Şirketin oyun bölümünden sorumlu Asha Sharma, Xbox'ın mobil uygulamasını ve yeni nesil oyun konsolları için henüz geniş çaplı olarak sunulmayan özellik ile ilgili tüm çalışmaları durdurdu. Kullanımda olduğu ülkelerde ise yavaş yavaş erişime kapatılıyor.

Xbox'ın Hangi Özelliği Kaldırılacak?

Microsoft Gaming CEO'su Asha Sharma tarafından yapılan açıklamaya göre Gaming Copilot adı verilen yapay zeka destekli oyun asistanı, Xbox mobil uygulamasından kademeli olarak kaldırılmaya başlanıyor. Yeni nesil oyun konsollarına getirme fikrinden de vazgeçilien asistanla ilgili gelecek planları bir çıkmaza girdi.

Windows'un Game Bar özelliğine dahil edilen yapay zeka destekli oyun asistanı Gaming Copilot'ın PC versiyonunun da iptal edilip edilmeyeceği henüz net değil. Sharma, karar ile ilgili yaptığı duyuruda sadece Xbox özelinde konuştu. O yüzden PC'deki Gaming Copilot'ı nasıl bir gelecek beklediğini görmek için bir süre daha beklemek gerekecek.

Xbox İçin Geliştirilen Gaming Copilot Neden İptal Ediliyor?

Sharma'nın açıklamasına göre bu kararın alınmasının arkasındaki temel sebeplerden biri, şirketin odak noktasına tamamen oyuncuları almak istemesi. Xbox şu anda oyunculara rehberlik eden bir asistandan ziyade daha iyi oyunlar, daha akıcı bir arayüz ve genel olarak akıcı bir deneyim elde etmek istiyor.

Diğer yandan Sarma, Xbox'ın arkasındaki ekibin daha hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti. Bu da Copilot gibi karmaşık ve üzerinde uzun uzun düşünmeye ihtiyaç duyulan projelerle artık vakit kaybetmek istemediklerini gösteriyor. Sharma'nın öncelikli hedefi, bu tür projeler yerine oyuncuların memnuniyetini kazanacak özelliklere yoğunlaşmak gibi görünüyor.

Gaming Copilot Ne İşe Yarıyor?

Gaming Copilot, temelde oyun oynarken size her şeyi bilen bir arkadaş gibi davranan asistan. Bir bölümde takılmanız ya da çok zor bir düşmanla karşı karşıya gelmeniz hâlinde o kısmı nasıl geçebileceğiniz konusunda asistandan hızlıca ipucu elde etmenizi sağlıyor.

Sadece bölümleri nasıl geçeceğinizi değil, oyundaki herhangi bir noktada da danışabileceğiniz bir yardımcı olarak görev üstleniyor. Örneğin yetenek geliştirme odaklı oyunlarda karakterinizin becerilerinizi nasıl daha iyi hâle getireceğiniz konusunda soru yöneltebiliyorsunuz. Microsoft'un bu yapay zeka destekli asistanı, kendisine soru yöneltildiğinde ekran görüntüsü alıp içeriğini analiz ediyor. Bu analizin ardından elde edilen bilgilere göre de size ipuçları sağlıyor. Öte yandan oynadığınız diğer oyunlara göre size oyun tavsiyelerinde de bulunabiliyor.

Editörün Yorumu

Kendi adıma konuşmam gerekirse Gaming Copilot'ın geleceğinin epey umut verici olduğunu düşünüyordum. İlk duyurulduğu dönemde açıklanan özellikleri ile ben de dahil olmak üzere çok sayıda oyuncunun heyecanlanmasına neden olmuştu. Gelgelelim, bu proje pek de beklendiği gibi yürütülmedi.

Microsoft Gamiing CEO'sunun değişmesi ile birlikte söz konusu özellik zaman kaybı olarak değerlendirildi ve geldiğimiz noktada bu özellikten vazgeçildi. Bunun oyuncular açısından olumsuz bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten üzerine düşülseydi ortaya sevilerek kullanılan bir araç çıkabilirdi. Yine de olumlu taraftan bakmakta fayda var. Xbox, bundan sonra oyuncuların taleplerine her zamankinden daha çok odaklanacak. Belki her şey yoluna girdikten sonra Gaming Copilot da yeniden masaya yatırılır.