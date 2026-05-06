Daha One UI 9 Gelmeden One UI 9.5 Sızdı! İlk Hangi Model Güncelleme Alacak?

Samsung, son günlerde yazılım tarafındaki gelişmeler nedeniyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz saatlerde şirketin Galaxy S26 serisi için Android 17 tabanlı One UI 9 üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Güney Koreli teknoloji devinin Android 17 tabanlı One UI 9.5 sürümü üzerinde de çalışmaya başladığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Samsung, Android 17 Tabanlı One UI 9.5 Üzerinde Çalışıyor mu?

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Erecan Yılmaz'ın paylaştığı bilgilere göre Samsung’un yazılım kaynak kodlarında One UI 9.5 detayı ortaya çıktı. Buna göre firmanın Android 17 tabanlı yeni güncelleme üzerinde çalışmaya çoktan başladığı öne sürülüyor.

The Galaxy S27 series will come with One UI 9.5, based on Android 17. Samsung has already started preparing for One UI 9.5! pic.twitter.com/8eMEb99XCh — Erencan Yılmaz (@erenylmaz075) May 6, 2026

Hangi Samsung Modelleri One UI 9.5 Güncellemesi Alacak?

Samsung, en güncel yazılımı Android 16 tabanlı One UI 8.5’e mart ayında satışa sunduğu Galaxy S26 serisinde yer vermişti. Bu telefonlar doğrudan kutudan bu yazılımla çıkmıştı. Bu doğrultuda Android 17 tabanlı One UI 9.5 güncellemesinin de ilk olarak Galaxy S27 serisine sunulması bekleniyor. Hatta Galaxy S27 modellerinin kutudan direkt One UI 9.5 ile çıkması kuvvetle muhtemel. Tabii yeni sürüm yalnızca Galaxy S27 serisiyle sınırlı kalmayacaktır.

Galaxy S27 serisi piyasaya sürüldükten birkaç ay sonra Galaxy S26, Galaxy S25 serilerinin de yükseltilmesi muhtemel. Katlanabilir tarafta Galaxy Z Fold 7, Z Fold 8, Z Flip 7 ve Z Flip 8 modellerinin yeni sürüme geçmesi bekleniyor. Orta segmentte ise Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy A26 ve daha yeni A serisi modellerin One UI 9.5 güncellemesine uygun olabileceği konuşuluyor. Tabii tüm bunların şimdilik beklentiden ibaret olduğunu belirtelim. Samsung tarafından konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmış değil.

One UI 9.5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un One UI 9.5 güncellemesini duyurmasına daha çok zaman var. Zira şirket henüz One UI 9 sürümünü bile resmi olarak tanıtmış değil. Android 17 tabanlı yeni arayüzün önümüzdeki haftalarda beta sürecine girmesi bekleniyor. Kararlı One UI 9 güncellemesinin ise temmuz-eylül aylarında uyumlu cihazlara dağıtılacağı tahmin ediliyor.

One UI 9.5 geliştirme sürecininse 2026’nın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor. Güncellemenin dağıtım sürecinin ise 2027’nin ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Galaxy S27 serisinin ardından başlaması muhtemel görünüyor.

Editörün Yorumu

Samsung’un daha One UI 8.5 dağıtımını tam olarak tamamlamadan One UI 9 beta sürecini başlatmayı planlaması zaten dikkat çekmişti. Şimdi One UI 9.5 sürümünün de ortaya çıkmasıyla birlikte şirketin yeni güncelleme çalışmalarına şimdiden başladığı netleşmiş oldu.

Bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak One UI 8.5 güncellemesi hâlâ cihazıma ulaşmış değil. Bu nedenle One UI 9 sürümünün de yakın zamanda dağıtılacağını pek düşünmüyorum. Umarım Samsung, One UI 9.5 için kullanıcıları One UI 8.5 kadar uzun süre bekletmez.