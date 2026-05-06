912 Beygirlik Elektrikli Araba Geliyor! Seri Üretime Girdi

Yeni elektrikli otomobili Lynk & Co 10 resmen seri üretime girdi. Geleceğe yönelik önemli hedeflerle birlikte piyasaya sürülmeye hazırlanan bu araç hem motoru hem bataryası ile ön plana çıkıyor. Ayrıca şarj süresi açısından da epey etkileyici bir seviyede otomobil olarak konumlanması bekleniyor.

Lynk & Co 10'un Özellikleri Neler Olacak?

Batarya: 77.17 kWh (Standart arkadan itişli) / 95 kWh (Uzun menzilli arkadaş itişli) / 95 kWh (Dört çeker)

Güç: 402 beygir (Standart) / 496 beygir (Uzun menzilli arkadan itişli) / 912 beygir (Dört çeker)

Menzil: 701 km (Arkadan itişli) / 816 km (Uzun menzilli arkadan itişli)

Şarj Süresi: 4 dakika 22 saniyede %10'dan 70 seviyesine ulaşıyor

Boyut: 5050 mm x 1966 mm x 1468 mm

Aks mesafesi: 3005 mm

Lynk & Co 10 Kaç Beygir Gücü Sunacak?

Lynk & Co'nun yeni elektrikli arabası, üç farklı versiyonla piyasaya sürülecek. Standart arkadan itişli versiyon 300 kW (402 beygir), uzun menzilli arkadan itişli sürüm 370 kW (496 beygir), dört çeker versiyon ise 680 kW (912 beygir) gücü sunacak. Dört çeker versiyonun ayrıca 0'dan 100 km/sa hıza sadece 3,2 saniye gibi oldukça kısa bir sürede ulaşacağını da ayrıca not düşelim.

Lynk & Co 10 Ne Kadar Sürede Şarj Olacak?

Araç özellikle hızlı şarj teknolojisi ile ilgi odağı hâline gelecek. Bu otomobilin bataryası, %10 seviyesinden 70'e sadece 4 dakika 22 saniyede ulaşacak. 900 voltluk sistemle birlikte gelen otomobil, çok kısa bir arada yeniden yollara çıkmaya hazır durumda olacak.

Lynk & Co 10 Ne Kadar Menzil Sunacak?

Aracın arkadan itişli standart sürüm 77.17 kWh batarya kapasitesi sunacak. CLTC standartlarına göre araç 701 kilometre menzil sunacak. Tabii, bu sadece Çin yollarına göre geçerli bir değer. Türkiye'de ne kadar menzil elde edileceğini öğrenmek için WLTP'ye çevirebiliriz. Bunu da yüzde 20 azaltmaya giderek yapıyoruz. Bu işleme göre aracın menzilinin WLTP karşılığı 560 kilometreye denk geliyor.

Uzun menzilli arkadan itişli versiyon, 95 kWh batarya kapasitesine sahip olacak. CLTC standartlarına göre 816 kilometre menzil değeri göreceğiz. Bunun WLTP karşılığı ise 652 kilometre. Bu arada dört çeker versiyonun da aynı batarya kapasitesi ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacağını belirtelim.

Lynk & Co 10 Nasıl Bir Tasarıma Sahip Olacak?

Yarı gizli kapı kollarına ve belirgin arka çamurluklara sahip olan Lynk & Co 10, iç tarafta 15,4 inçlik büyük bir multimedya ekran içerecek. Ayrıca 12,3 inçlik bir gösterge paneli yer alacak. Alışagelmişin dışındaki farlarla dikkatleri üzerinde toplaması beklenen otomobil, 5050 mm uzunluğa sahip olacak. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki ise 3005 mm mesafe bulunacak.

Aracın tavan kısmında LiDAR sensör yer alacak. Bu sensör, görüş alanının oldukça sınırlı olduğu yağmurlu ve sisli havalarda bile engelleri hızlı ve kolay şekilde fark etmeyi sağlayacak. Böylece güvenlik konusunda da kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir model olarak ön plana çıkacak.

Lynk & Co 10 Türkiye'de Satılacak mı?

Lynk & Co 10'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklamada bulunulmadı ancak markanın şu an Türkiye'de Lynk & Co 01 modeli satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni otomobilin de piyasaya sürüldükten bir süre sonra Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle planların değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerek.

Lynk & Co 10'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lynk & Co 10 için 209 bin 900 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1 milyon 390 bin 579 TL'ye denk geliyor. Türkiye'ye gelmesi hâlinde fiyatı vergilerle birlikte 3-4 milyon TL civarında olabilir. Konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadığını, aracın farklı fiyatla satılabileceğini ayrıyeten vurgulayalım.

Editörün Yorumu

Lynk & Co 10'un özellikle hızlı şarj teknolojisi ile ses getirecek bir otomobil olduğunu düşünüyorum. Şu an piyasadaki çoğu elektrikli otomobile göre çok daha yüksek hızlı şarj teknolojisine sahip. Bu sayede oldukça geniş bir kitlenin beğenisini kazanması muhtemel. Öte yandan aracın dört çeker versiyonunun sahip olacağı motora da ayrı parantez açmak gerekiyor. 3,2 saniyede 0'dan 100 km/sa hıza ulaşabilmesi, onu oldukça güçlü bir rakip hâline getirecektir.