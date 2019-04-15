Avengers: Endgame Temalı OPPO F11 Pro ile Tanışın

Marvel’ın yeni alametifarikası Avengers: Endgame, beyaz perdeden önce OPPO akıllı telefonlarda boy göstermeye başlayacak. Disney ile işbirliğine giden Tayvan merkezli teknoloji şirketi OPPO, önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan Avengers: Endgame temalı bir F11 Pro modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

11 yıllık Marvel Sinematik Evreni’nin doruk noktası olan Avengers: Endgame, hiç şüphesiz bugüne kadarki en büyük süper kahraman filmi olacak. Endgame’in popülaritesi, birçok akıllı telefon üreticisinin de iştahını kabartıyor. Bu markalardan bir tanesi de OPPO.

Tayvanlı şirket, F11 Pro'nun sınırlı bir versiyonunu başlatmak için Disney ile birlikte çalışıyor. Telefonun mavi arka yüzünde, kırmızı bir Avengers logosu bulunuyor. F11 Pro’nun Avengers: Endgame temalı versiyonunun 24 Nisan'da Malezya'da piyasaya sürülmesi planlanıyor ve şimdilik bu pazarla sınırlı olacak gibi görünüyor.

F11 Pro’nun Avengers versiyonu, tasarım dışında standart modelden farklı olacak gibi görünmüyor.

F11 Pro’nun öne çıkan özellikleri arasında, 6.53 inçlik bir FHD + ekran, MediaTek Helio P70 yonga seti, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı, 48MP + 5MP arka kamera kurulumu, 16MP selfie kamerası ve 4.000mAh batarya bulunuyor.