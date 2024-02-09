Yılın Merakla Beklenen Oyunlarından Avowed Türkçe Dil Desteği ile Gelebilir!

Xbox'ın en başarılı stüdyolarından biri olan Obsidian Entertainment'in yeni oyunu Avowed ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Xbox'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği etkinlikte detaylı bir oynanış fragmanına yer verilen Avowed'in Steam sayfası açılmış olsa da oyunun desteklediği diller henüz belli değil. Öyle ki Steam sayfasına bakıldığında sadece İngilizce dil desteği işaretlenmiş durumda.

Hâl böyle olunca, özellikle de bir Obsidian oyunu olduğundan oyunda derin bir anlatı ve rol yapma öğeleri göreceğimiz aşikâr. Bu yüzden ülkemizdeki oyunseverler oyunu kendi ana dillerinde Türkçe olarak deneyimlemek istiyorlar.

23 Studios, Avowed İçin Paylaşımda Bulundu

Yıllardır oyunlarıyla büyümüş ve sevmiş bir topluluk olarak Pillars of Eternity evreninde hayat bulacak bir @Obsidian RPG oyunu bizi gerçekten çok heyecanlandırdı.



Oyunda Türkçe seçeneğinin olmasını çok isteriz.

Bunun için 23 Stüdyosu olarak gönüllüyüz.#AvowedTurkish pic.twitter.com/ZBYG4q2ADj — 23 Studios (@23StudiosTR) February 8, 2024

Bu alanda birçok şirket ile çalışarak oyunların Türkçe dil desteği ile gelmesini sağlayan ekip 23 Studios, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Avowed'i Türkçe'ye çevirmek için gönüllü olduklarını açıkladı.

Oyunun henüz resmî bir çıkış tarihi de olmadığı için oyunun dil desteklerinin belirlenmesi gibi konuların netlik kazanacağı bir dönemde olduğumuzu söylesek yalan olmaz. Bu yüzden gelecek süreçte bu konuyla ilgili gelişmeler görme ihtimalimiz yüksek.

Pillars of Eternity evreninde geçecek olan Avowed, oyuncuları tehlikenin kol gezdiği, macera ve gizem dolu bir ada olan Living Lands'e davet ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Avowed'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.