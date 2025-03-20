Yeni Yasa İle iPhone'ların Farklı Markaların Cihazlarıyla Uyumlu Çalışması Zorunlu Olacak!

Son yıllarda Avrupa Birliği ile Apple arasında süregelen yasa mücadelesi devam ediyor. Avrupa Konseyi, son olarak Apple'ı daha da zorlayacak bir karar almak üzere tekrar toplanacak.

Aktarılanlara göre Avrupa Konseyi, Apple'ın başına adeta bela olan Dijital Pazarlar Yasası'na yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçirmeyi planlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte firmanın iPhone'dan AirPods'a kadar olan tüm ürünleri, diğer markaların cihazlarıyla uyumlu çalışmasını zorunlu kılacak.

Apple, Ürünlerinin Diğer Cihazlarıyla Uyumlu Çalışması İçin Diğer Markalara Bilgi Verecek

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone başta olmak üzere geliştirdiği pek çok üründe özel işletim sistemi ve yazılımlar kullanılıyor. Bu durum doğal olarak ürünlerin, diğer cihazlarla uyumlu olarak çalıştırmasını zorlarken, kullanıcıların sadece Apple marka ürünleri satın almasını teşvik ediyor.

Avrupa Konseyi tarafından tasarlanan yeni yasa ise Apple'ın bu stratejisini engelleyebilecek cinsten. Yasaya göre Apple'ın geliştiriciler ve diğer markalara iPhone ve diğer akıllı telefon aksesuarlarının özelliklerine daha fazla erişim sunmasını zorunlu hale getirecek. Konsey, bundan böyle Apple’ın gelişticilere cihazlar hakkında daha fazla bilgi vermesini hatta iPhone ve iPad'lere nasıl uyumlu yazılımlar geliştirileceği hakkında teknik dökümanlar sunmasını istiyor.

Yeni yasanın Apple'ın iPhone ve diğer cihazları için uyumlu ürünler geliştirmesinin önünü açacağı düşünülüyor. Öte yandan Apple cephesinden konu hakkında gelen açıklamalar, şirketin yeni yasaya itiraz edeceğini işaret ediyor. Pek çok yöneticiye göre bu karar, diğer markaların Apple'ın geliştirdiği yeni özelliklerini haklsız şekilde kopyalamasını sağlayabilir.

Peki siz Avrupa Konseyi'nin yeni kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...