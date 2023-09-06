Avrupa Birliği, 6 Büyük Teknoloji Şirketine Katı Kurallar Koydu!

Avrupa Birliği (AB), dünyanın en büyük 6 teknoloji şirketine zorlayıcı ve katı kurallar koydu. Resmi internet sitesinden yayınladığı metne göre, belirlediği şirkteler kurallara uymazsa birtakım cezalarla karşı karşıya kalacak.

AB, Dijital Piyasalar Yasası olarak tanıttığı yeni yasasının muhataplarını ve sayılarını açıkladı.

Haksız Rekabeti Önleyecek!

Dijital Piyasalar Yasası'nın uygulanmasındaki en temel amaç, büyük şirketlerin piyasadaki haksız rekabetine engel olmak. Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu konudaki hassasiyeti, 6 büyük şirketin yeni politikalar geliştirmesine sebep olacak.

Piyasadaki büyük dijital platformların pazar gücünün kontrol altına alınması için katı kurallar koyuldu. Bu kurallara göre şirketlerdeki farklı mesajlaşma hizmetlerinin birlikte çalışabilir olması gerekecek.

Bu sayede şirketlerin kendi hizmetlerinin rakip firmaların hizmetlerine benzemesi önlenecek. Ayrıca kurallardan bir tanesi de kullanıcıların önceden yüklediği yazılımları veya uygulamaları kaldırmasında bir sakınca olmaması.

İşte yasaya tabi tutulan büyük şirketler:

Alfabe: Google reklamları, Google Arama, Android, YouTube, Chrome, Google Haritalar, Google Play ve Google Alışveriş

Amazon: Amazon Marketplace ve Amazon reklamları

Apple: iOS, App Store ve Safari

ByteDance: TikTok

Meta: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Meta Marketplace ve Meta reklamlar

Microsoft: LinkedIn ve Windows

Bu şirketler onlara verilen 6 aylık süre içinde yasalara uymazsa cirolarının yüzde 10'una varan para cezasıyla karşılaşacak. İlerleyen dönemde ise yasaları tekrarlayarak çiğnemeleri hâlinde para cezası %20 oranında artırılacak.

Bu uygulamanın 2024 yılının mart ayında hayata geçirilmesi bekleniyor.

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