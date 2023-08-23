Rekabet Kurumundan Sahibinden.com'a 40 Milyon TL Ceza!

Online satış platformu Sahibinden.com, Rekabet Kurumu tarafından 40 milyon 150 bin 533 TL para cezasına çarptırıldı. Ceza, emlak ilanları sektöründeki rekabeti engelleyen eylemleri nedeniyle verildi.

Sahibinden.com, müşterilerin diğer reklam platformlarına veri aktarmasını engellemek ve fiili engeller oluşturmaktan suçlu bulundu.

Rekabet Kurumu Karara Yönelik Açıklama Yaptı

Rekabet Kurumunun açıklamasında, Sahibinden.com'un veri transferlerini engelleyerek kurumsal üyelerinin birden fazla platformdan yararlanmasını zorlaştırdığı ve sözleşmeye koyduğu rekabet yasağı hükümleriyle münhasırlık uyguladığı belirtildi.

Bu durumun düzeltilmesi için Rekabet Kurumu Sahibinden.com'a düzeltici tedbirleri uygulaması için üç aylık bir süre verdi. Ayrıca önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl bu kararlara uyulup uyulmadığı da düzenli olarak izlenecek.

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