Rekabet Kurumundan Sahibinden.com'a 40 Milyon TL Ceza!
Rekabet Kurumu, online satış platformu Sahibinden.com'a 40 milyon TL para cezası verdi. İşte verilen cezanın nedeni ve detaylar!
Online satış platformu Sahibinden.com, Rekabet Kurumu tarafından 40 milyon 150 bin 533 TL para cezasına çarptırıldı. Ceza, emlak ilanları sektöründeki rekabeti engelleyen eylemleri nedeniyle verildi.
Sahibinden.com, müşterilerin diğer reklam platformlarına veri aktarmasını engellemek ve fiili engeller oluşturmaktan suçlu bulundu.
Rekabet Kurumu Karara Yönelik Açıklama Yaptı
Rekabet Kurumunun açıklamasında, Sahibinden.com'un veri transferlerini engelleyerek kurumsal üyelerinin birden fazla platformdan yararlanmasını zorlaştırdığı ve sözleşmeye koyduğu rekabet yasağı hükümleriyle münhasırlık uyguladığı belirtildi.
Bu durumun düzeltilmesi için Rekabet Kurumu Sahibinden.com'a düzeltici tedbirleri uygulaması için üç aylık bir süre verdi. Ayrıca önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl bu kararlara uyulup uyulmadığı da düzenli olarak izlenecek.
Rekabet Kurumu, Storytel’e Karşı Soruşturma Başlattı!
Popüler kitapların neredeyse pek çoğunun seslendirilmiş halini Storytel'de bulabiliyoruz. Ancak Rekabet Kurumu'na göre bu tarz anlaşmalara bağlı olarak çalışan şirketler, rekabete aykırılık yapıyor.
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