Avrupa Birliği’nden Apple’a Rekor Para Cezası Yolda: Milyarlarca Dolarlık Yaptırım!

Avrupa Birliği (AB), teknoloji devi Apple’a yönelik Dijital Piyasalar Yasası (DMA) çerçevesinde başlattığı soruşturmayı sonuçlandırmak üzere. Bu soruşturmanın odak noktasında ise App Store’daki rekabet karşıtı uygulamalar bulunuyor.

App Store’da haksız rekabet yaratan politikalara sahip olduğu gerekçesini savunan Avrupa Birliği, konuyu detaylıca çözmek için önemli bir adım atmıştı. Kaynaklara göre AB yetkilileri, bu politikaların rekabeti kısıtladığı sonucuna vardı ve büyük çapta bir ceza kararı için hazırlık yapıyorlar.

Apple, 38 Milyar Dolar Ceza Ödeyebilir

DMA kapsamında, Apple’ın yıllık küresel gelirinin yüzde 10’una kadar ceza kesilmesi öngörülüyor. İhlalin tekrarlanması halinde bu oran, yüzde 20’ye kadar çıkabiliyor. Eğer AB, cezayı üst sınırdan uygulama kararı alırsa Apple, yaklaşık 38 milyar dolar tutarında bir para cezası ile karşılaşabilir.

Apple tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, AB yetkililerinin de konuya dair herhangi bir yorumu henüz bulunmuyor. Tabii yakın tarihte bol sıfırlı cezanın resmiyet kazanması ve bu süreçle kamuoyuna bildirilmesi de beklentiler arasında.