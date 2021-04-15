AB'den Yapay Zeka Kısıtlaması Geliyor: İşte Yeni Kurallar

Avrupa Birliği yapay zeka kısıtlamasıyla gelişmiş ülkeler arasında bir ilki gerçekleştirecek. ABD ve Çin'in aksine yapay zeka sistemlerini kontrol altına almak isteyen Komisyon, sızdırılan bir belgeyle merak konusu olmuş durumda. İşte AB'nin yapay zekaya karşı atacağı adımlar.

Avrupa Birliği, toplu gözetim veya sosyal davranışları sıralamak için kullanılan yapay zeka sistemlerini yasaklamaya hazırlanıyor. Yapay zeka geliştiren şirketler, yazılım uygulamalarını yöneten yeni kurallara uymazlarsa küresel gelirin yüzde 4'üne varan para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.

Avrupa Birliği'nin yapay zeka kısıtlaması

Politico tarafından sızdırılan yeni bir teklif taslağına göre yeni kurallar, Avrupa Komisyonu tarafından önerilecek olan mevzuatın bir parçası. Taslak teklifi kabul edilirse AB'nin yapay zekaya karşı ilk kuralları aldığını göreceğiz. Bu konuda güçlü bir duruş sergileyerek ABD ve Çin'den ayrılmış olacak.

Önümüzdeki dönemde oylanması beklenen teklifinin aşağıdaki kuralları içermesi mümkün:

İnsan davranışını manipüle etmek, bireyler veya birey grupları hakkındaki bilgileri istismar etmek, sosyal puanlama yapmak veya gözetim için kullanılan AI sistemlerinin tümü AB'de yasaklanacak.

yapmak veya sistemlerinin tümü AB'de yasaklanacak. Yüz tanıma gibi halka açık yerlerde kullanılan uzaktan biyometrik tanımlama sistemlerinin yetkililerden özel izin alması gerekir.

Yüksek riskli kabul edilen AI uygulamalarının, izlenebilir bir şekilde olması ve tarafsız veri kümeleri tarafından takip edilmesi için dağıtımdan önce denetimlerden geçmesi gerekecek.

Yüksek riskli yapay zeka insanların güvenliğini, hayatlarını veya temel haklarını ve AB'nin demokratik süreçlerini tehlikeye atabilecek sistemler -sürücüsüz arabalar ve uzaktan ameliyat gibi- içermeyecek.

insanların güvenliğini, hayatlarını veya temel haklarını ve AB'nin demokratik süreçlerini tehlikeye atabilecek sistemler -sürücüsüz arabalar ve uzaktan ameliyat gibi- içermeyecek. Bazı şirketlerin kendi kendilerine değerlendirme yapmalarına izin verilirken, üçüncü şahısların kontrollerine tabi olacaklar. Değerlendirme kuruluşları tarafından verilen uygunluk sertifikaları beş yıla kadar geçerli olacak.

Belgeye göre Avrupa üye devletlerinin sistemleri test etmek, onaylamak ve incelemek için değerlendirme organları belirlemesi gerekiyor. Yasaklanmış yapay zeka hizmetleri geliştiren veya ulusal makamlarla iş birliği yapmayan şirketler, küresel gelirin yüzde 4'üne kadar para cezasına çarptırılabilir.

Belgeye göre, kurallar askeri amaçlarla kullanılan yapay zeka sistemleri için geçerli olmayacak. Bir Avrupa Komisyonu sözcüsü yeni kurallar hakkında yorum yapmayı reddetti. Peki ya siz Avrupa Birliği'nin yapay zekaya karşı adım atması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın.