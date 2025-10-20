Avrupa'nın Dev iHA Projesi İptal Mi Olacak? Fransa Masadan Kalkıyor!

Avrupa'nın ortak İHA projesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Fransa; Almanya, İspanya ve İtalya ile birlikte yürüttüğü dev insansız hava aracı projesi Eurodrone’dan çekilme kararı aldı. Kararın Avrupa’nın ortak savunma stratejisini doğrudan etkilemesi bekleniyor. İşte detaylar...

7 Milyar Euro Harcandı: Fransa Eurodrone Projesinden Çıktı!

2015 yılında başlatılan ve yaklaşık 7 milyar euro bütçeye sahip Eurodrone projesi, Avrupa’nın kendi savunma teknolojisini dışa bağımlı olmadan geliştirme hedefinin simgesi olarak görülüyordu. Airbus’un liderliğinde yürütülen projede Dassault Aviation ve Leonardo gibi dev üreticiler yer alıyordu.

Ancak Fransa, son dönemde artan maliyetler, proje gecikmeleri ve stratejik önceliklerin değişmesi nedeniyle masadan kalktı. Fransa’nın aldığı bu karar, aslında bir süredir gündemdeydi. Paris yönetimi, projenin endüstriyel verimliliğini ve askeri faydasını uzun süredir sorguluyordu.

Özellikle tasarımın “gereksiz derecede karmaşık” hale gelmesi ve operasyonel hedeflerin netleşmemesi Fransa’nın çekilme sürecini hızlandırdı. Gelen bilgilere göre ortak olan diğer ülkeler de bu karar hakkında bilgilendirildi.

Eurodrone’da yaşanan bu kriz, Avrupa savunma sanayisinde yeni iş birliklerinin önünü açtı. Projedeki alt yüklenicilerden biri olan Leonardo, geçtiğimiz Haziran’da Paris Air Show 2025’te Türk SİHA üreticisi Baykar ile güçlerini birleştirdi. İki şirket LBA Systems adını verdikleri ortak girişimle yeni nesil insansız hava araçları geliştirmeyi hedefliyor.

LBA Systems, Baykar’ın platform tasarımı ve uçuş teknolojilerindeki deneyimini Leonardo’nun Avrupa sertifikasyon ve sensör teknolojileriyle birleştirecek. Bu ortaklık, Avrupa’nın savunma ekosisteminde dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip bir adım olarak değerlendiriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...