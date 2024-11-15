Avrupa Birliği Meta'ya Yüz Milyonlarca Dolar Ceza Kesti: Sebebi İse Facebook'ta Gizli!

Son yıllarda ABD merkezli teknoloji devlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalarla anılan Avrupa Birliği, son cezasını Meta'ya kesti. Mark Zuckerberg yönetimindeki şirket, 841 milyon dolarlık dev bir para cezasına çarptırıldı. Nedeni ise Facebook'un sıkça kullanılan bir özelliğinde gizli. Detaylar haberde.

Meta, Rekabet Kurallarına Aykırı Davranan Facebook Marketplace Nedeniyle AB'nin Radarına Girdi

Avrupa Birliği Rekabet Kurumu, ünlü sosyal medya şirketi Meta'ya yönelik başlattığı soruşturmasında nihayet sona geldi. Kurum, yaptığı incelemeler sonucunda Meta'yı toplamda 841 milyon dolar gibi dev bir para cezasına çarptırma kararı aldı. Bu kararın arkasında ise Facebook platformu içerisinde yer alan Marketplace'in rekabet kurallarına aykırı politikalar benimsemesi yatıyor.

Aktarılanlara göre Facebook platformunun bünyesindeki e-ticaret platformu, 2022 yılında açılan soruşturma kapsamında rekabet kurallarına aykırı hareket etmekle suçlanıyordu. Kurum, Marketplace'in özellikle Facebook ve Instagram gibi Meta çatısı altındaki platformların reklam gücünden yararlandığı ve böylece rakiplerinin önüne geçtiği iddialarının giderek güç kazandığı sürecin sonunda Metayı'ı suçlu buldu.

Öte ayndan Meta, para cezasına karşı oldukça hızlı ve sert bir yanıt verdi. Facebook Marketplace'in senelerdir Avrupa'da aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirten şirket, rakip platformların da bu yıllar içerisinde büyük oranda büyüme kaydettiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin suçlamalarının asılsız olduğunu vurgulayan firma sözcüleri, yaptığı açıklamalarda Marketplace'i AB bölgesinden çıkartabileceklerini işaret eden demeçler verdi.

Peki siz AB tarafından Meta'ya verilen para cezası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...