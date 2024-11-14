Meta, Instagram ve WhatsApp’ı Satmak Zorunda Kalabilir! İşte Nedeni

Facebook, Instagram, WhatsApp ve Threads gibi sosyal medya platformlarını çatısı altında bulunduran Meta'nın başı yine ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile belada. Şirket, özellikle sonradan satın aldığı Instagram ve WhatsApp sayesinde sosyal medya pazarında tekel olmakla suçlanıyor. Söz konusu antitröst davası Meta'nın aleyhine sonuçlanması durumunda Instagram ve WhatsApp’ı elden çıkarmak zorunda kalabilir. İşte detaylar!

Meta, Instagram ve WhatsApp’ı Kaybedebilir mi? FTC Davası Başlıyor

Meta kuşkusuz yeryüzündeki en büyük sosyal medya şirketi. Mark Zuckerberg'ün yurt odasında Facebook isimli bir site ile başlayan bu yolculuk, günümüzde bünyesine Instagram, WhatsApp ve Threads gibi oluşumları da katmış trilyon dolar değerindeki bir dev. Ancak FTC, Meta'nın fazla güçlendiğini ve tekel olduğunu iddia ediyor.

Aslında bu olay yeni değil. FTC bir süredir Meta'nın rakiplerini satın alarak rekabeti engellediğini öne sürüyordu. Hatta 2020'de bir dava talebi açılmış ancak mahkemenin reddetmesiyle konu kapanmıştı. Şimdi ise dava talebi yeniden açıldı ve yargıç dava gerekçesini haklı bularak konunun mahkemeye taşınmasına izin verdi.

Her ne kadar bu dava ilk bakışta çok da önemli değil gibi dursa da kaybedilmesi durumunda Meta için kritik sonuçları olabilir. Eğer mahkeme, Meta’nın bu satın alımlarıyla piyasa hakimiyeti sağlayarak rekabeti ihlal ettiğine karar verirse, FTC’nin talebi doğrultusunda bu iki platformun satılması gündeme gelebilir.

Bunun şirket için hem mali hem de stratejik açıdan büyük bir darbe anlamına geleceği kesin. Meta'nın bu noktadaki savunması ise aslında oldukça basit. Platform bu satın alımların 10 yıl önce olduğunu hatırlatarak "o zaman dev değillerdi ki" argümanını kullanacak. Söz konusu platformların Meta'nın gücü sayesinde yükseldiğini savunacak.

Dava, eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılmış olmasına rağmen, FTC’nin Lina Khan liderliğindeki güncel yönetimi, büyük teknoloji şirketlerine karşı daha sıkı bir yaklaşım sergiliyor. Öte yandan, Trump’ın olası bir ikinci dönem başkanlığı, FTC’nin birleşme ve satın almalara karşı daha gevşek bir politika izlemesi beklentisi doğuruyor.

FTC’nin Meta’ya karşı açtığı bu dava, teknoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası olabilir. Kararın, sosyal medya endüstrisinin gelecekteki yapısını nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.