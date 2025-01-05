Yeşil Pasaportla Vizesiz Seyahat Dönemi Sona Eriyor: İşte Yeni Sistem!

Son yıllarda pek çok vatandaşımız, Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek için gereken Schengen vizesini almakta büyük zorluklar çekiyor. Bildiğiniz gibi bu vizeden muaf tutulan yeşil pasaport sahipleri, herhangi bir vize onayından geçmeden Avrupa'ya uçabiliyor. Ancak bu durum çok yakında değişecek.

Aktarılanlara göre, artık yeşil pasaport sahipleri Avrupa'nın belirli ülkelerinde gitmek için ön vize onayından geçecek. Vatandaşlar ETIAS olarak adlanlarılan sistemden onay alması gerekecek.

Vatandaşlar, ETIAS Onayı Olmadan Avrupa'ya Giremeyecek

Avrupa Birliği, kısa bir süre önce "Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS)" isimli yeni ön vize programını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, yeni sistem 2025 yılının ilk yarısında hayata geçirilecek. Yetkililer, her ne kadar bunun bir seyahat izni olduğunu belirtse de bizler için bir tür vize gibi çalışacağını söyleyebiliriz.

Söz konusu sistem ile birlikte Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein’a seyahat edecek yeşil ve gri pasaportlu kişilerin ETIAS programına kayıt olması gerekecek. Sisteme kayıt olmak için 7 euro ödeme yapmak zorunda olan vatandaşlar, eğer seyahat öncesinde ETIAS'dan onay alamazsa Avrupa'ya giremeyecek.

Seyahat başvurularına gelecek cevabın 96 saat içerisinde geleceği bildirilirken, güvenlik kontrolünden geçen herkesin ETIAS seyahat onayı alacağı da belirtiliyor. Söz konusu sistemin Türk vatandaşlarının da içerisinde olduğu yaklaşık 1 milyar kişiyi etkileyeceği söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...