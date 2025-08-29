Lider Apple Değil! En Çok Satan Telefon Markaları Açıklandı

Teknoloji pazar araştırma şirketi Canalys, 2025'in ikinci çeyreğinde Avrupa sınırları içinde en çok satan akıllı telefon markalarını açıkladı. Paylaşılan listede her zaman olduğu gibi Apple ve Samsung rekabeti dikkat çekti. Peki hangi marka zirveye adını yazdırdı? İşte sıralama...

Avrupa'da En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları (2025 2. Çeyrek)

Verilere göre ikinci çeyrek boyunca toplamda 28,7 milyon akıllı telefon satıldı. Samsung, söz konusu çeyrekte 10,3 milyon adet sevkiyatla liderliğini korudu ve pazarın yüzde 36’sını elinde tuttu. Onu 6,9 milyon satış ve yüzde 24’lük pazar payı ile Apple izledi. Ancak her iki marka da geçen yıla kıyasla düşüş yaşadı. Samsung’un sevkiyatları yüzde 10, Apple’ın ise yüzde 4 oranında geriledi.

Sıralamada Xiaomi, 5,4 milyon sevkiyatla yüzde 19 pazar payı elde ederek üçüncü sırada yer aldı. Onu 1,5 milyon sevkiyat ve yüzde 5 payla Motorola takip ederken, HONOR ise 900 bin sevkiyatla yüzde 3 pazar payına sahip oldu.

Sıra Marka 2025 2. Çeyrek Sevkiyatları 2025 2. Çeyrek Pazar Payı 2024 2. Çeyrek Sevkiyatları 2024 2. Çeyrek Pazar Payı Yıllık Değişim 1 Samsung 10,3 milyon 36% 11,3 milyon 36% -10% 2 Apple 6,9 milyon 24% 7,2 milyon 23% -4% 3 Xiaomi 5,4 milyon 19% 5,6 milyon 18% -4% 4 Motorola 1,5 milyon 5% 1,9 milyon 6% -18% 5 HONOR 900 bin 3% 0,8 milyon 3% 11% - Diğerleri 3,7 milyon 13% 4,8 milyon 15% -22% - Toplam 28,7 milyon​ 100% 31,6 milyon 100% -9%

