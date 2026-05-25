10.420 mAh Bataryalı Android Tablet Tanıtıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO'nun yeni Android tableti Pad 6 tanıtıldı. Bununla beraber tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. 577 gram ağırlığında ve 5,99 mm kalınlığındaki cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Bu sayede çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

OPPO Pad 6'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2120 x 3000 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 9500s

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 10.420 mAh

Hızlı Şarj: 67W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Ağırlık: 577 gram

Kalınlık: 5,99 mm

OPPO Pad 6'nın Ekran Özellikleri Neler?

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS LCD ekran ile birlikte geliyor. Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Cihaz, 3K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli.

Karşıalştırma yapmak gerekirse OPPO Pad 5'te 12,1 inç ekran boyutu, 2120 x 3000 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yneileme hızı ve 900 nit parlaklık tercih edilmişti. 900 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

OPPO Pad 6'nın İşlemcisi Nasıl?

OPPO'nun yeni tabletinde MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s işlemcisi bulunuyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Dimensity 9500s işlemcisinin POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de yer aldığını belirtelim. Pad 5'te ise Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti. Sekiz çekirdeğe sahip bu işlemci de söz konusu mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor.

OPPO Pad 6'nın Bataryası Kaç mAh?

Pad 6'da 10.420 mAh batarya kapasitesi mevcut. Tablet bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pad 5'te de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

OPPO Pad 6'nın Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada Pad 5'te de aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

OPPO Pad 6 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Pad 6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 5 ve Pad 4 Pro satışa sunulmamıştı. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tabletin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

OPPO Pad 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.299 yuan (22.309 TL)

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.899 yuan (26.369 TL)

16 GB RAM ve 512 GB depolama: 4.099 yuan (27.721 TL)

OPPO Pad 6'nın 3 bin 299 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 22 bin 309 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 28 bin TL civarında olabilir. OPPO Pad 6'nın Türkiye fiyatı ile ilgili ehrhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OPPO Pad 6'nın işlemcisi dikkatimi çekti. Tabletin güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.