G80 BMW M3 için veda zamanı: Elektrikli M3 geliyor!

G80 kasa kodlu BMW M3 için yolun sonu yaklaşıyor. 2020 yılında yollara çıkan ve 2024 yılında makyajlanan mevcut BMW M3 artık emekliliğine hazırlanıyor. Yeni nesil 3 Serisi için çalışmalarını sürdüren Bavyeralı üretici, mevcut modeli de yakın zamanda üretimden kaldıracak. İçten yanmalı motora sahip yeni bir BMW M3 için ise uzun bir süre beklememiz gerecek.

G80 BMW M3 Üretimi Ne Zaman Bitecek?

Yaklaşık 6 yıldır piyasada olan BMW M3 için bir süredir üretim sonu haberleri konuşuluyordu. BMW M Departmanı Kuzey Amerika Ürün Müdürü Scott Stirling'in yaptığı açıklama sportif model için artık yolun sonuna gelindiğini duyurdu. Yaptığı ropötajda M4 CS yerine neden M3 CS Handschalter modelini tercih ettiğini anlatan Stirling, "bu G80'in son model yılı" diyerek M3 için artık günlerin sayılı olduğunu da söylemiş oldu.

Stirling tam bir tarih vermese de M3'ün 2027 yılının şubat ayında üretimden kalkacağı artık yüksek sesle konuşulur hâle geldi. G80 BMW M3 için artık kısa bir süre kalırken özel versiyonlarla modele veda ediliyor. Stirling'in bahsettiği ABD ve Kanada pazarları için sunulan arkadan itişli ve manuel vitesli BMW M3 Handschalter ikonik modelin son versiyonu olacak.

G80 BMW M3 Competition Özellikleri

Motor hacmi: 2.993cm 3

2.993cm Güç: 510 beygir

510 beygir Tork: 650 Nm tork

Nm tork Şanzıman: 8 ileri Steptronic

8 ileri Steptronic Yakıt Tüketimi: 10.2 litre/ 100 km (ortalama)

10.2 litre/ 100 km (ortalama) 0-100 km/s hızlanma: 3.9 saniye

3.9 saniye Maksimum hız: 250 km/s

250 km/s Boyutlar: 4.794 mm uzunluk, 2.068 mm genişlik, 1.433 mm yükseklik

Yeni BMW M3 İçin Ne Kadar Bekleyeceğiz?

G80 BMW M3 üretiminin bitmesinin ardından markanın Münih fabrikasında tamamen elektrikli otomobil üretimine geçilecek. Bu modellerden birisi de elektrikli M3 olacak. 2027 yılında üretime girmesi beklenen elektrikli M3 modeli bizleri fazla bekletmeyecek. Ancak içten yanmalı bir M3 isteyen müşterilerin ise 2028 yılının ikinci yarısını beklemesi gerecek. Yaklaşık bir buçuk yıllık bu boşluğun nedeni ise artık içten yanmalı M3'ün farklı bir fabrikada üretilecek olması.

Elektrikli BMW M3 Özellikleri Nasıl olacak?

BMW artık M3 modelini hem içten yanmalı hem de elektrikli olarak satışa sunacak. Uzun zamandır tanıtımları yapılan ZA0 proje koduna sahip olan yeni elektrikli BMW M3 kağıt üstünde oldukça etkileyici rakamlara sahip. 4 adet elektrik motoruna ev sahipliği yapacak olan elektrikli M3'ün yaklaşık olarak 900 beygir güce sahip olması bekleniyor.

Markanın 'Neu Klasse' tasarım felsefesini benimseyen yeni model bu anlamda BMW'nin yeni yüzünü taşıyacak. İçten yanmalı sürüş hissini elektrikli modelinde de yansıtmak isteyen BMW, bunun için sahte egzoz sesi ve vites geçişlerini taklit eden sistemlere de yer verecek.

İçten Yanmalı Motora Sahip BMW M3 Neler Vadediyor?

G80 BMW M3 üretimi sonlanırken tüm gözler yeni nesil içten yanmalı motora sahip M3'e çevrilmiş durumda. Yeni G50 kasa kodlu BMW 3 Serisi ile birlikte üretimi Dingolfing fabrikasına kaydırılacak olan yeni nesil BMW M3, Münih'te üretilmeyen ilk M3 olacak. BMW 5 Serisi ve 7 Serisi ile beraber bu fabrikada üretilecek olan M3, içten yanmalı motora sahip olsa da arkadan itiş ve manuel şanzıman seçeneklerini kaybedecek gibi görünüyor.

Gelen bilgilere göre G84 kasa koduna sahip yeni BMW M3, çift turbo beslemeli 3.0 litrelik motora ev sahipliği yapmayı sürdürecek. Ancak yeni regülasyonlar nedeniyle yeni modelde hafif hibrit sistemine yer verilecek. Yeni nesil modelin sadece xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi ve otomatik şanzımanla sunulacağı da gelen haberler arasında.

BMW Neden Manuel Şanzıman Seçeneğini Kaldırıyor?

Maalesef manuel şanzımanlar yeni nesil motorların artan torku ve beygir gücüne karşı aşırı bir fiziksel yük altına giriyor. Bu duruma insan faktörü de eklendiğinde dişlilerde yüksek aşınma ve kırılma ile karşı karşıya kalınabiliyor. Bunun yanı sıra artık modern otomatik şanzımanlar çok daha hızlı ve kesintisiz vites geçişleri sağlayabiliyor. Bu durumun getirdiği daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerleri de markaları otomatik şanzıman kullanmaya zorluyor.

Editörün Yorumu

G80 BMW M3 tanıtıldığı dönem özellikle ön tasarımı ile büyük bir tartışmayı beraberinde getirse de sunduğu performans ve sürüş hissi ile kısa sürede büyük beğeni topladı. Mevcut M3'ün ayrıca sahip olduğu manuel şanzıman ve arkadan itişli versiyonlarıyla da bir dönemin sonunu ifade ettiğini söyleyebiliriz. Manuel şanzıman ve arkadaş itiş konfigürasyonu sunan son model olması ile G80 BMW M3 koleksiyon değeri de taşıyacaktır.