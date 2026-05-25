Arka Kamerayla Selfie Çekmenizi Sağlayan OPPO Bubble Tanıtıldı

OPPO, yeni akıllı telefon aksesuarını tanıttı. Bubble olarak adlandırılan bu ürün, telefonlara kolay bir şekilde yapışıp kullanıcılara ek işlevsellik sunuyor. Süs amaçlı da kullanımı mümkün olan ürün, özelleştirme konusunda kullanıcılara önemli bir seçenek yelpazesi sağlıyor. Böylece çok amaçlı bir araç olarak kullanılabiliyor.

OPPO Bubble'ın Özellikleri Neler?

Manyetik yapıda olan OPPO Bubble, uyumlu telefonlara ya da yüzeylere doğrudan yapışıyor. Bu da onu takıp çıkarması oldukça kolay bir ürün hâline getiriyor. Cihazın üzerinde küçük bir ekran bulunuyor. Kullanıcılar, bu ekranda yer alan duvar kâğıdını tamamen kendi tercihine göre değiştirebiliyor. Üstelik bu sadece sabit fotoğrafları değil, hareketli görüntüleri de destekliyor.

Telefonun arkasına yerleştirilebilen ürün, 10 metreye kadar uzaktan kontrol imkânı sunuyor. Telefonu elinizle tutmasanız dahi bu özellik sayesinde rahat bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu arada arka yüzeye yerleştirildiğinde fotoğrafta nasıl çıkacağınızı da gösteriyor. Böylece cihazın arka kamerasını kullanarak yüksek kaliteli selfie çekimi gerçekleştirilebiliyor.

Daha önce de belirttiğimiz üzere cihaz süs amaçlı kullanıma da uygun. Hatta sadece telefona değil, başka eşyalara da takılabiliyor. Kolay bir taşınabilirlik imkânı sunuyor. Özelleştirilebilir duvar kâğıdı sayesinde de göze hitap eden bir görünüm sağlıyor. Bu arada 550 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Küçük ekran boyutu ve uzaktan kontrol için yeterli bir kullanım süresi sunacağını söylemek mümkün.

OPPO Bubble'ın Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Bubble için 74 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 3 bin 383 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte 6 bin TL civarına ulaşacaktır. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunmadığını, yeni ürünün farklı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini not düşelim.

OPPO Bubble Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Bubble'ın Türkiye'de satılıp satılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat bu ürünün OPPO Reno 16 serisi ile ilişkili şekilde tanıtıldı. OPPO Reno 15 ve OPPO Reno 15 Pro Türkiye'de satışa sunulduğu için OPPO Reno 16 serisinin de Türkiye'de satılacağını söylemek mümkün.

Tanıtımda izlenen strateji eğer dağıtımda da geçerli olursa yani OPPO, bu ürünü daha da öne çıkarmak adına OPPO Bubble'ı da küresel pazarda sunmayı tercih ederse bu ürün Türkiye'deki müşteriler tarafından doğrudan alınabilecektir. Tabii ki bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ilerleyen süreçte belli olacaktır.

Editörün Yorumu

OPPO Bubble gibi cihazları sunduğu işlevsellik dolayısıyla beğeniyorum. Bu ürünün özellikle yüksek kaliteli selfie çekimleri yapmak isteyenler tarafından değerlendirileceğini düşünüyorum. Ön kameranın çözünürlüğü genellikle düşük olduğundan arka kamerayı tercih eden akıllı telefon kullanıcılar, Bubble sayesinde kendini anlık olarak görebilecek ve profesyonel çekimler elde edebilecektir.