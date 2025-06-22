Avrupa'da Satılan iPhone'lar Buzdolabına Benzeyecek!

Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemeleri teknolojiyi kullanan milyonları ilgilendiren alışılmadık bir dönüşümün kapısını aralıyor. Artık bir iPhone ya da iPad satın alırken tıpkı bir buzdolabı ya da çamaşır makinesinde olduğu gibi enerji etiketiyle karşılaşacağız. Peki bu yeni uygulama ne anlama geliyor? Türkiye'de kapsam dahilinde olacak mı? İşte detaylar...

iPhone Modellerindeki Yeni Etiketler Bize Ne Anlatıyor?

Yeni enerji etiketi sistemi altı farklı kategori üzerinden cihaz performansını ve dayanıklılığını değerlendiriyor. Bunlar arasında şarj başına enerji verimliliği, pilin ne kadar tam döngüyle çalışabileceği, onarılabilirlik puanı, toza ve suya karşı direnç, darbe dayanıklılığı ve pilin tek şarjda ne kadar süre çalıştığı gibi teknik başlıklar yer alıyor.

Bu sistem sayesinde kullanıcılar bir iPhone’un ne kadar dayanıklı olduğunu ekranının çizilmelere karşı ne kadar dirençli olduğunu ya da ne kadar süre boyunca yazılım desteği alacağını öğrenebilecek. Üstelik tüm bu bilgiler sadece dijital ortamda değil kutuların üzerinde de yer alacak. Zira buzdolaplarında olan enerji etiketi artık iPhone kutularında.

Yeni sistemin kullanıcılara ulaşması için Apple Avrupa’daki tüm iPhone ve iPad modellerinin yer aldığı ürün sayfalarını da güncelledi. Artık Apple’ın yerelleştirilmiş web sitelerinde bulunan küçük renkli etiket simgesine tıklayan herkes cihaza özel detayları içeren PDF formatında bilgi dosyasına ulaşabiliyor.

Bu belgede cihazın batarya kapasitesinden ekran sertliğine garanti edilen güvenlik güncellemesi süresinden suya karşı koruma seviyesine kadar birçok teknik veri yer alıyor. Ayrıca Apple yalnızca çevrim içi bilgilendirmeyle yetinmeyecek. Yeni enerji etiketleri, Avrupa’da satılan iPhone ve iPad’lerin kutuları üzerinde de fiziksel olarak da yer alacak. Böylece kullanıcılar ürünü eline aldığı anda teknik durumu ve dayanıklılık profili hakkında fikir sahibi olabilecek.

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