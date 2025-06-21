Merakla Beklenen HyperOS 3 Güncellemesi iOS 26'dan Mı Alındı?

Xiaomi'nin MIUI sonrası geliştirdiği yeni arayüz platformu HyperOS, üçüncü büyük güncellemesini alıyor. Güncellemenin, cihazların donanım kapasitesine göre Android 15 ve Android 16 sürümleri üzerine inşa edilerek sunulacağı bildiriliyor. Bu güncelleme toplamda 96 farklı cihaza getirilecek. Modeller henüz kesinleşmedi ama liste şöyle:

19 POCO telefonu

33 Xiaomi cihazı

44 Redmi modeli

Xiaomi HyperOS üçüncü güncellemesinden ekran görüntüleri de sızdırıldı. Kullanıcılar ise karışık tepki verdi. Çoğu kişi hayal kırıklığına uğradı ve güncellemede gözle görülür bir değişiklik göremedi. Bazıları sadece fontların değiştirildiğini söylüyor.

iPhone Benzeri Cam Efektleri

HyperOS 3, "Glass UI" adı verilen yarı saydam cam efektleriyle Apple'ın yayınladığı iOS 26 güncellemesini andırıyor, ancak sadece biraz. Pil seviyesinin iPhone'lardaki gibi güncellendiğini söyleyebiliriz. Yarı saydam cam efekti, bu yeni arayüze şık bir görünüm veriyor ve karakter katıyor.

Ayrıca Xiaomi'nin küresel pazardaki konumunu da yükseltiyor. Xiaomi çoğunlukla fiyat-performans cihazlarıyla biliniyor. Şirket bu sebeple kendi üst segment algısını düzeltmeye çalışıyor.

Xiaomi HyperOS 3 Çıkış Tarihi

HyperOS 3'ün Ekim 2025'te resmi olarak tanıtılması ve ardından kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.