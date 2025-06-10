Bu Marka Yüzde 336 Büyüdü! En Çok Satan Katlanabilir Telefon Üreticileri Açıklandı

Avrupa, katlanabilir telefon pazarının en yoğun rekabete sahip bölgelerden biri. Markalar arasındaki kıyasıya rekabete sahne oluyor. Kısa süre önce açıklanan son veriler de bunu açıkça ortaya koydu. Öyle ki 2025’in ilk çeyreğinde Avrupa’da en çok katlanabilir akıllı telefon satan markalar belli oldu. İşte sıralama!

Avrupa'da En Çok Katlanabilir Akıllı Telefon Satan Markalar - 2025 1. Çeyrek

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint'in paylaştığı verilere göre Samsung, yüzde 41 ile lider konumda. Şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 gerileme yaşadı. İkinci sırada yer alan Motorola ise yüzde 58 büyümeyle yüzde 15 pazar payına ulaştı.

Honor ise yüzde 13 ile üçüncüyken Google, Tecno ve Xiaomi pazarın yüzde 8'ini elinde tutuyor. Google ve Tecno sırasıyla yüzde 265 ve yüzde 336 büyüme kaydetti. Son olarak Oppo'nun yüzde 4'le yedinci olduğunu görüyoruz.

2025'in birinci çeyreğinde Avrupa'da en çok katlanabilir akıllı telefon satan markalar şu şekilde sıralandı;

Sıra Marka 2024 - 1. Çeyrek Pazar Payı 2025 - 1. Çeyrek Pazar Payı Yıllık Değişim (%) 1 Samsung %56 %41 -24% 2 Motorola %10 %15 +58% 3 Honor %18 %13 -23% 4 Google %2 %8 +265% 5 Tecno %2 %8 +336% 6 Xiaomi %0 %8 - 7 Oppo %12 %4 -63% Diğer - %4 -

Önümüzdeki aylarda pazardaki rekabetin daha da artması bekleniyor.

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