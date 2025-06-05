Samsung'un Üç Yeni Katlanabilir Modeli İçin Geri Sayım Başladı!

Samsung, çok yakında gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Sızıntı kaynaklı mevcut bilgilere göre etkinliğin yıldızları arasında üç yeni katlanabilir telefon da olacak. Bunlar sırasıyla Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE ve Galaxy Z Fold7.

Bu üç modelle ilgili beklentileri artıran önemli bir gelişme yaşandı. Gelen son bilgiler, tanıtım için artık geri sayımın resmen başladığını gösteriyor. İşte ayrıntılar!

Samsung'un Üç Yeni Katlanabilir Telefonu Yakında Tanıtılacak

Söz konusu üç model Endonezya’da TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sertifikasını almayı başardı. Bilmeyenler için bu sertifika, bir telefonun ülkede satışa sunulabilmesi için gerekli tüm yasal ve teknik şartları karşıladığını gösteriyor. Yani bu modellerin Endonezya pazarında piyasaya çıkmasının önünde artık hiçbir engel yok.

TKDN’nin resmi web sitesinde de SM-F761B, SM-F766B ve SM-F966B model numaraları listelenmeye başladı. Bu kodlar ise sırasıyla Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE ve Galaxy Z Fold7’yi temsil ediyor. Telefonların kurumdan onay alması, yakında tanıtılacakları anlamına geliyor.

Daha önceki iddialara göre Galaxy Z Flip7'de 4 inç kapak ekranı ve 6.85 inç ana ekran yer alacak. Kuzey Amerika ve Çin’de Snapdragon 8 Elite, diğer ülkelerde ise Exynos 2500 işlemciyle gelecek. Bunun yanında Galaxy Z Fold7 ise 4.5 mm kalınlığa sahip olacak. Ayrıca 200 MP ana kameraya yer verecekken, Android 16 tabanlı One UI 8 üzerinde çalışacak.

Temmuz 2025'te duyurulacağı iddia edilen Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE ve Galaxy Z Fold7'nin Galaxy Watch8 ve Tab S11 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Cihazların neler sunacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarından beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.