Avrupa'da En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı! Zirvedeki İsim Değişti

JATO Dynamics tarafından paylaşılan rapor ile birlikte 2025 yılının mart ayında Avrupa'da en çok satılan otomobiller belli oldu. Rapora göre Peugeot markasının popüler arabası 208 geçtiğimiz ay büyük bir başarının altına imza attı.

Peugeot 208, mart ayında Avrupa'nın en çok satılan araba ünvanına sahip oldu. 208 modeli geçtiğimiz ay Avrupa'da 25 bin 241 adet satıldı. İkinci sırada ise 24 bin 577 satış adedi ile Dacia Sandero yer aldı.

Renault tarafından piyasaya sürülen Clio modeli geçtiğimiz ay 23 bin 62 adet satılarak üçüncü sırada yer almayı başardı. Bu otomobili Nissan Qashqai takip etti. Qashqai'nin Mart 2025'te Avrupa'da 22 bin 826 satış adedine ulaştığı açıklandı.

Beşinci sırada 21 bin 553 satış adediyle Volkswagen Golf, altıncı sırada aise 21 bin 292 satış adediyle Volkswagen T-Roc yer aldı. Bu otomobilleri 20 bin 143 satış adediyle Opel/Vauxhall Corsa takip etti.

Mart 2025'te Avrupa'da En Çok Satılan Otomobiller