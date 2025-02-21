Avrupa'da En Çok Telefon Satan Markalar Açıklandı! Zirve Değişmedi

Akıllı telefon piyasasında rekabet hız kesmeden devam ederken satışlara dair önemli istatistiki bilgiler içeren bir rapor paylaşıldı. Araştırma şirketi Canalys taraıfndan paylaşılan rapor ile beraber 2024 yılında en çok telefon satan markalar belli oldu.

Listenin ilk sırasında 46.4 milyon sevkiyat ile Samsung yer aldı. Güney Kore merkezli şirketin pazar payı yüzde 34 olarak açıklandı. Şirket 2023 yılında 43,7 milyon sevkiyat ile zirvede konumlanmıştı. O yıl yüzde 34 pazar payına sahipti.

İkinci sırada 34,9 milyon sevkiyat ile Apple bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 16e modelini tanıtan şirketin pazar payı yüzde 26 olduğu belirtildi. Şirket 2023 yılında 34,6 milyon sevkiyat yapmıştı ve yüzde 27 pazar payına sahipti.

Xiaomi 22,2 milyon sevkiyat ile üçüncü sırada yer aldı. Şirketin pazar payı yüzde 16 olara kaçıklandı. Çin merkezli şirket 2023 yılında 22,2 milyon adet sevkiyat yapmıştı. Xiaomi'nin 2023'te yüzde 17 pazar payına ulaştığı belirtildi.

2024'te En Çok Telefon Satan Markalar Listesi