Avrupa'nın En Genç ve En Yaşlı Milli Takımı Belli Oldu

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) son raporuna göre milli takımların son 13 aydaki yaş istatistikleri belirlendi ve ülke takımlarının oynayan oyuncuların yaşlarıyla kategorilendirme yapıldı. CIES, dünya çapındaki 126 ülke federasyonunu incelediği raporda ülke milli takımların 15 Şubat 2022 ile 15 Mart 2023 tarihleri arasında oynayan oyuncuların yaşlarıyla kategorilendirme yapıldı. Bu raporda Türkiye en genç milli takım unvanına sahipken Belçika en yaşlı milli takım olarak kaydedildi.

Türkiye son yıllarda kulüplere yansıyan gençleştirme operasyonlarına milli takımlarla da katıldı. Lucescu döneminde başlayan gençleştirme adımlarını Şenol Güneş ve Stefan Kuntz döneminde de sürdüren Türkiye A Milli Futbol Takımı, 15 Şubat 2022-15 Mart 2023 tarihleri arasındaki kadro tercihlerinde 25,07 yaş ortalaması yakalayarak UEFA üyesi 55 federasyon arasındaki en genç takım unvanını elde etti. Milli takımın %8,2'si 21 yaş altı, %60,6'sı 22-25 yaş aralığındaki oyunculardan kuruldu. Ay-yıldızlıların %24,8'i 26-29 yaş aralığında tercih edilirken, 30 ve üzerindeki yaş oranı %6,4'te kaldı.

"Geleceğin Jenerasyonu" Denilen Belçika Son Sıraya Yerleşti

Belçika ise milli takımında 29,40 yaş ortalamasıyla Avrupa'da en yaşlı milli takıma sahip oldu. Belçika Milli Takımı'nın yüzde 48,6'sı 30 yaş üzerinden, yüzde 33,8'lik kısmı ise 26-29 yaş aralığından tercih edildi.

Diğer yandan, Bahamalar 22,82 yaş ortalamasıyla en genç milli takım olurken, 29,76 yaş ortalamasıyla Kuveyt 126 takım arasındaki en yaşlı ekip oldu.

Avrupa'nın en önemli futbol ülkeleri İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya genç milli takımlar konusunda geride kaldı. 5 büyük futbol ülkesinden İngiltere 26,33 ortalamayla 8., İtalya 26,48'le 12., İspanya 26,57 ile 15., Fransa ise 26,93 ile 19. en genç takım unvanına sahip. Takımın %23,2 oranı 30 yaş ve üzerinden oluşan Almanya ise 34. basamakta bulunuyor.

Bu rapor, Türkiye'nin milli takımına genç oyuncuları dâhil etme konusunda yaptığı başarılı adımları gözler önüne sererken, Belçika'nın yaşlı kadrosu ile dikkat çektiği gibi, dünya futbolunda gençleştirme operasyonlarının önemine bir kez daha vurgu yapmış oldu.