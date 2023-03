eSüper Lig 15 Mart'ta Başlıyor: 15 Takım FIFA 23 Şampiyonluğu İçin Mücadele Edecek

E-spor, her geçen gün büyüyen bir sektör haline gelirken TFF'den bir elektronik sporlar ligi kurulması için adım geldi. Daha önceden açıklanan fakat detayları belli olmayan eSüper Lig için detaylar açıklandı.

15 Mart'ta TFF organizasyonu olarak başlayacak olan eSüper Lig, toplamda Süper Lig içerisinde yer alan 15 takımdan oluşacak. Deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK eSüper Lig'e katılmayacak. Turnuvanın FIFA 23'te gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Şampiyonluk Ödülü 200 Bin TL!

Çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere iki farklı aşamadan oluşması planlanan eSüper Lig, çevrim içi formatta 24 maç günü olarak Süper Lig fikstründe oynanacak. Ligde ilk 12 takım arasında yer alma başarısını yakalayan e-spor takımları, çevrim dışı müsabakalara katılacak.

Süper Lig'de yer alan 15 takımın 2 eFutbolcu ve en az 1 koç barındırması gerekecek. Yaş sınırının 16 olduğu eSüper Lig, 15 Mart tarihinde başlayacak.

FIFA 23 üzerinde, 1v1 ve 95 Gen modu üzerinde oynanacak karşılaşmalar sonucunda Play Off aşamasına gidilecek. Play Off müsabakaları ise Ultimate modunda oynanacak. Play Off karşılaşmalarından birinci olarak çıkan şampiyon takım, evine 200 bin TL'lik ödülü götürecek.

Maçlar TFF'nin YouTube ve Twitch kanalları üzerinden yayınlanacak. Ayrıca finale kalma başarısı gösteren takımlar da FIFA Global Series'de Türkiye'yi temsil edecek.