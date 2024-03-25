Avrupa Komisyonu Harekete Geçti: Büyük Teknoloji Şirketlerine Soruşturma Başlatıldı!

Avrupa Komisyonu; Apple, Google ve Meta'nın yeni Dijital Pazarlar Yasası antitröst kurallarına uyum sağlama şekillerini incelemek için soruşturma açıyor. Avrupa Birliği'nin antitröst başkanı Margrethe Vestager, bu soruşturma hakkında şu açıklamada bulundu:

''Üç şirketin önerdiği çözümlerin DMA'ya tam olarak uyumlu olmadığından şüpheleniyoruz. Şimdi şirketlerin DMA'ya uyumunu araştıracağız, böylelikle Avrupa'da açık ve rekabetçi dijital pazarların sağlanmasını temin edeceğiz.''

Komisyon özellikle, Google ve Apple'ın uygulama mağazalarındaki yönlendirme kurallarını ve Google'ın arama motorunda sağladığı hizmetlerini kendi çıkarları için kullanıp kullanmadığını incelemeyi planlıyor.

Apple'ın iOS için tarayıcı seçim ekranı ve Meta'nın reklam hedeflemesi için "öde veya onay modeli" araştırılıyor. Komisyonun açıklamasına göre bu soruşturmalar 12 ay içerisinde sonlandırılacak.

Apple Çalışanları Ceza Alacak mı?

Bunlar dışında Apple'ın App Store dışında uygulama dağıtımı için duyurduğu ücret yapısı ve Amazon'un kendi ürünlerini kendi mağazasında öne çıkarma konusu da araştırılıyor.

Komisyon, Meta'nın Messenger'ı diğer mesajlaşma hizmetleriyle uyumlu hale getirmesi için altı ay daha ek süre verdiğini duyurdu.

İç Pazardan Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, olanlar hakkında şu açıklamayı yaptı:

Apple'ın ve Metanın çözümlerinin, Avrupalı vatandaşlar ve işletmeler için adil ve açık bir dijital alan anacıyla taahhütlerine saygı gösterdiğine ikna olmadık. Araştırmamız DMA'ya tam uyumun eksik olduğunu belirlerse, ilgili şirketlerin başı olanlar ağır cezalarla karşılaşabilir.''

İlerleyen soruşturma günlerinde komisyon ilgili şirketlere herhangi bir ceza almamaları adına neler yapmaları gerektiğini bildirecek. Bu söylenenlere uyulmadığı takdirde komisyon DMA kapsamında her bir şirketi yıllık küresel gelirlerinin %10'u kadar cezalandırabilecek veya tekrarlayan ihlal durumlarında bu oran %20'ye kadar artabilecek.

Bu ayın başlarında DMA kapsamında incelenmek üzere belirlenen altı büyük teknoloji şirketi, kurallara uymaya başlamak zorunda kaldı. Bunlar arasında müşterilere varsayılan uygulamaları değiştirme ve önceden yüklenmiş uygulamalarını kaldırma seçeneği verme, başka bir şirketin kendi hizmetlerini rakiplerinden daha üst sıralarda değerlendirmeyi yasaklama ve üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin verme bulunuyor.

Özellikle Apple'ın Dijital Pazarlar Yasası'na uyum sağlama şekline yönelik şiddetli eleştiriler geliyordu. Şirket, yeni kurallar gereği iOS'ta alternatif uygulama mağazalarına izin veriyordu. Fakat bunu Apple'ın App Store dışında uygulama dağıtımını caydıracak yeni bir ücret yapısıyla yapıyor.