Avrupa Komisyonu Harekete Geçti: Büyük Teknoloji Şirketlerine Soruşturma Başlatıldı!

Avrupa Komisyonu; Apple, Google ve Meta'nın yeni Dijital Pazarlar Yasası antitröst kurallarına uyum sağlama şekillerini incelemek için soruşturma açıyor. Avrupa Birliği'nin antitröst başkanı Margrethe Vestager, bu soruşturma hakkında şu açıklamada bulundu:

''Üç şirketin önerdiği çözümlerin DMA'ya tam olarak uyumlu olmadığından şüpheleniyoruz. Şimdi şirketlerin DMA'ya uyumunu araştıracağız, böylelikle Avrupa'da açık ve rekabetçi dijital pazarların sağlanmasını temin edeceğiz.''

Komisyon özellikle, Google ve Apple'ın uygulama mağazalarındaki yönlendirme kurallarını ve Google'ın arama motorunda sağladığı hizmetlerini kendi çıkarları için kullanıp kullanmadığını incelemeyi planlıyor.

Apple'ın iOS için tarayıcı seçim ekranı ve Meta'nın reklam hedeflemesi için "öde veya onay modeli" araştırılıyor. Komisyonun açıklamasına göre bu soruşturmalar 12 ay içerisinde sonlandırılacak.

Today we open 1st #investigations under the #DMA.



We are concerned #Alphabet, @Apple & @Meta are not meeting their obligations e.g:



👉#Apple & #Alphabet still charge recurring fees to #app #developers

👉#Meta offers no real choice for users to opt out of #data combination



⬇️