Avrupa'da En Çok Satılan Otomobiller Belli Oldu!
Avrupa'da elektrikli mi içten yanmalı mı tartışması devam ederken en çok satılan otomobiller belli oldu. İşte Avrupa'da Ocak ayında en çok satılan otomobiller
Elektrikli mi içten yanmalı mı tartışmaları devam ederken Avrupa otomotiv pazarının Ocak ayı verileri nihayet geldi. Listeye baktığımızda Avrupa'daki tüketicilerin alışkanlıklarından vazgeçmediğini, geçen yılın birincisinin yerini korumaya devam ettiğini görmek mümkün. Peki Avrupa'da Ocak ayında en çok satılan otomobiller listesi hangi modelleri kapsıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...
Avrupa'da Ocak Ayında En Çok Satılan Otomobiller Listesi
- Dacia Sandero
- Volkswagen Golf
- Peugeot 208
- Volkswagen Tiguan
- Peugeot 3008
- Tesla Model Y
Avrupa otomotiv pazarındaki hareketlilik devam ediyor. 2024 yılındaki satış rakamlarına bakıldığında oldukça kârlı bir yıl geçirildiğini söylemek mümkündü. 2025 yılındaki tabloyu inceleyebilmek adına Ocak ayı verileri büyük önem arz ediyordu. Automotive News Europe tarafından paylaşılan resmi olmayan verilere göre listenin ilk sırasında Dacia Sandero yer alıyor.
Uygun fiyatlı otomobiller üreten Dacia, 2024 yılında da listenin ilk sırasının sahibiydi. Sandero'nun Avrupa'da çok sevilmesinin sebebi olaraksa ucuz fiyat, düşük işletme maliyetleri ve Avrupa yollarına sağladığı uygunluk gösteriliyor. Tabi bir de tüketiciler için gerekli tüm opsiyonlara sahipken fiyat artışına sebep olacak ve gündelik hayatta oldukça az kullanan özelliklerin yer almaması otomobilin ilk sırayı almasına yol açıyor.
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İkinci sırada ise Volkswagen Golf yer almakta. Alman otomobil kültürünün en büyük temsilcilerinden olan Golf, 2024 Aralık ayında 208'in gerisinde kalan Golf bu ay büyük bir atak yaparak ikinci sıraya geçti. Onu hemen arkasından Fransızların pratik hatchback modeli 208 takip ediyor. Yeni tasarımı ve opsiyonlarıyla birçok tüketici tarafından tercih ediliyor. 4. sırada da bir Alman modeli yer almakta: Volkswagen Tiguan.
5. sıraya geldiğimizdeyse bizleri yine bir Fransız modeli karşılıyor. Sevilen SUV modeli 3008 ile birlikte ilk 5 tamamlanıyor. Listede Dacia'yı hariç tuttuğumuzda aslında bir Alman-Fransız savaşı olduğunu görmek mümkün. İlginç olansa Tesla Model Y. 6. sıradan listeye giriş yapan model Avrupa'da oldukça sevildi. Yavaş yavaş sıralamada yükselen Model Y'yi ilerleyen süreçlerde daha da yukarıda görmemiz olası.
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