Avrupa Uzay Ajansı, Astronotlar İçin Uzayda Yapay Et Üretecek!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), The Martian (Marslı) filmini gerçeğe dönüştürecek bir adım atıyor. Nasıl ki filmde uzayda patates yetiştirilmeye çalışıldıysa, gerçekte de yapay et üretilmeye çalışılacak.

Astronotlar İçin Uzay Yemeği!

Avrupa Uzay Ajansı, astronotlar için uzayda yaşam potansiyelini artırmak amacıyla yapay et üretmek için kolları sıvadı. Astronotların uzay yemeğinde daha az doğal kaynak kullanarak bir alternatif sunmaya çalışacak.

Yapay et üretiminde çalışan ekipler, yetiştirilen etin besin değerini bitkiler ve algler gibi protein kaynaklarıyla karşılaştırdı. Bilim insanları ise araştırmalara farklı et üretim yöntemlerini ve biyoreaktör teknolojilerini önererek destek oldu.

Uzayda yetiştirilen yapay etin astronotların damak tadına uyması için teknolojinin her türlü imkânı zorlanıyor. Hücrelerin yer çekimine ve radyasyona karşı nasıl uyum sağlayacağı araştırılıyor.

ESA mühendisi Paolo Corradi, uzayda yapay et üretimi ile ilgili şunları söyledi:

“Bu yeni projeyle birlikte Dünya’dan uzaktaki uzun vadeli görevler sırasında astronotlara besleyici yiyecekler sağlamayı amaçlıyoruz. Uzaydaki sınırlı kaynaklar göz önüne alındığında, yerinde taze yiyecek yetiştirmek, bir görevin dayanıklılığını ve kendi kendine yeterliliğini artırmak için gerekli olacaktır. Ayrıca bu durum mürettebata psikolojik destek de sağlayabilir.”

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