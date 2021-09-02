Avrupa'nın Yüzde 70'i Aşı Oldu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan resmi açıklamalara göre Avrupa'nın yüzde 70'i en az bir doz aşı oldu. Salgının tekrar hız kazanmaya başladığı yirmi yedi ülkede aşılama çalışmalarını hızlandırmak için önemli bir çaba gösteriliyor.

Avrupa'nın Yüzde 70'i En Az Bir Doz Aşı Oldu

Ursula von der Leyen tarafından yapılan açıklama, Avrupa Birliği bloğundaki yirmi yedi ülkedeki yetişkin nüfusu kapsıyor. Bu kapsamda yetişkin nüfusun yüzde 70 oranındaki kısmının en az bir doz aşı olduğunu açıklayan Leyen, aşı çalışmalarının hız kazanması için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Bu arada çift doz aşı olan yetişkinlerin oranının ise yüzde 57 olduğu belirtildi.

Yaptığı paylaşım sırasında Delta varyantı hakkındaki endişelerini de dile getiren Ursula von der Leyen, "Fakat Delta varyantı çok tehlikeli. İmkanı olan herkesi aşı olmaya çağırıyorum. Sağlığınızı ve başkalarının sağlığını korumak için." ifadelerini kullandı.

Aşıların Yan Etkileri Neler?

Enjeksiyon Bölgesinde Ağrı

Enjeksiyon Bölgesinde Kızarlıklık

Enjeksiyon Bölgesinde Şişme

Düşük Dereceli Ateş

Yorgunluk

Kas Ağrısı

Baş Ağrısı

Titreme

İshal

Dünya genelinde kullanılmakta olan aşıların yaygın yan etkileri arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, düşük dereceli ateş, genel yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, titreme ve ishal yer alıyor. Bu belirtiler hastaların tamamında gelişmiyor ve genellikle birkaç gün içerisinde tamamen ortadan kalkıyor.

Bu yan etkilerin haricinde ciddi advers reaksiyonlarının gelişme ihtimali yalnızca yüzde 0,4 olarak kayda geçiyor. Yani her iki yüz elli uygulamadan yalnızca birinde ciddi bir yan etki görülebiliyor ve bu yan etkilerin neredeyse tamamı, hastane ortamında kolaylıkla önlenebiliyor.