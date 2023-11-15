Avustralya Polisi, Vatandaşları Güvenli Sürüş İçin Uyarırken Minecraft'ı Kullandı!

Avustralya polisi Glenn Weir, resmî Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Vatandaşlara seslenen Weir, araç kullanımında güvenli sürüş için tavsiyelerde bulundu. Bunu yaparken sevilen hayatta kalma oyunu Minecraft'tan görüntüler kullandı.

Gençlerin Dikkatini Çekmeye Çalıştı!

Avustralya'nın Victoria eyaletinde son zamanlarda araba kazalarında ölen yüzlerce insandan üzüntüyle bahseden Avustralya polisi Glen Weir, vatandaşları uyarmak için bir video paylaştı.

Victoria'da yol güvenliğinden sorumlu polis, 2023 yılının şok edici bir yıl olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıllarda 241 kişinin yolarda hayatını kaybettiğini ve bu yılın bitmesine iki ay kala can kaybının 237 olduğunu açıkladı.

Vatandaşların hafta sonu Avustralya'nın ünlü at yarışı Melbourne Kupası'nı izlemek isteyeceklerini, yollara çıkacaklarını hatırlatarak insanları dikkatli olmaya davet etti. Havaların güzel olması sebebiyle plaja giden insanların da canlarını tehlikeye atmamalarını söyledi.

Yorgunken araç kullanmamayı, alkol tüketmemeyi, uyuşturucu kullanmamayı önerdi. Herkesin güvende kalmasını dileyen Weir, tüm bunları anlatırken Minecraft'ttan görüntüler kullandı. Oyunu paylaşarak bu konuda gençlerin dikkatini çekmeye çalıştı.

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