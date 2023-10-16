Minecraft 300 Milyon Satışa Ulaştı: Oyuna Gelecek Yeni Mob Belli Oldu!

Minecraft uzun süredir tüm zamanların en çok satan video oyunu olma özelliğine sahip. Bugün de oyun, 300 milyon kopya sattığını duyurarak bu özel başarısına bir yenisini daha ekledi.

Mojang Studios başkanı Helen Chiang yaptığı açıklamada, "15. yıldönümüne yaklaşırken, Minecraft 300 milyondan fazla kopya satışıyla tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olmaya devam ediyor ve bu, hepimiz ilk bloklarımızı yerleştirirken kimsenin hayal bile edemeyeceği bir başarı." dedi.

Minecraft'a Armadillo Ekleniyor

Kullanıcı oylaması sonucunda Minecraft’a eklenecek yeni mob belli oldu: Armadillopic.twitter.com/0kp9WsikYf — Tamindir.com (@Tamindir) October 16, 2023

Yeni başarı, haberlerin ve topluluk güncellemelerinin paylaşıldığı bir Minecraft canlı yayın etkinliği olan Minecraft Live 2023 sırasında duyuruldu ve oyuncuların oyuna hangi yeni mob'un eklenmesi gerektiğini oylayabilecekleri bir oylama etkinliğini içeriyor.

Yeni mob'a yönelik bu yılki anket bir yengeç, bir armadillo ve bir pengueni içeriyordu ve şirket kazananın armadillo olduğunu da açıkladı.

Minecraft'ın 300 milyon kopya satması küçümsenebilecek bir rakam değil, öyle ki tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu olan Grand Theft Auto V bile 185 milyon satışa sahip.

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