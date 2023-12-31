Avusturya'da Yenilikçi Yaklaşım: Telefon veya Bilgisayar Tamir Edenlere 200 Dolar Ödeyecek!

Avusturya'da, elektronik cihazları tamir ettirmeyi tercih eden bireyleri desteklemek amacıyla hükümet tarafından başlatılan "Tamir Fatura Sistemi" adlı finansal yardım programı, ülkede giderek popüler hale geliyor.

BBC'nin Viyana muhabiri Bethany Bell'in aktardığına göre, Viyanalı bir vatandaş olan Erik, bilgisayarını ve cep telefonunu tamir ettirmek için Viyana'daki bir dükkana başvurdu ve bu süreçte masraflarının yalnızca yarısını ödemesi gerektiğini belirtti.

Erik, daha önce de CD çalarını tamir ettirdiğini ve bu sistemin, eski cihazları çöpe atmak yerine onarıma yönelmeyi teşvik ettiğini söyledi.

Viyanalılar, Eski Elektronik Cihazlarını Atmak Yerine Onarıma Yöneliyor!

Elektronik cihaz tamiri konusunda faaliyet gösteren Helferline şirketinin müdürü Clemens Schmidgruber, "Bu sistem devreye girdikten beri gelirimiz iki katına çıktı, çok mutluyum. Bu, müşteriler, yerel işletmeciler ve çevre için çok yararlı bir sistem" dedi.

Müşterilerin, hükümetin internet sitesinden bir makbuz alarak, bu makbuzla önceden ödeme yapmaları gerektiğini belirten Schmidgruber, masraflarının yarısını ise 3-4 hafta içinde geri alabildiklerini ifade etti.

Avusturya hükümeti, COVID-19 döneminde oluşturulan fondan sağlanan bu sistemin, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik canlanma açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Viyana Belediyesi ise sadece elektronik cihazlar değil, aynı zamanda eski kıyafetler, bisikletler ve mobilyalar için kendi onarım sistemini oluşturarak, sürdürülebilir tüketimi teşvik etmeye yönelik adımlar atmış durumda.

Ancak, haberde vurgulanan bir önemli nokta, tamirat işlemlerinin artmasına rağmen, bu alanda uzman teknisyenlerin ve zanaatkarların sayısının azalması. Viyana'daki projenin koordinatörlerinden Markus Piringer, mesleklerin ve istihdamın artırılması için çalıştıklarını belirtiyor.