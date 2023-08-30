Çin Keşif Aracı, Ay'ın Yüzeyinin Altında Gizli Yapılar Buldu!

2020'de araştırmacılar Yutu-2 LPR kayıt cihazının kayıtlarını kullanarak Ay'ın yüzeyinin ilk kez 130 metre altını haritalandırmışlardı. Bilim insanları şimdi de Ay'ın yüzeyinin altındaki birkaç gizli yapıyı ortaya çıkararak ilk 300 metrenin haritasını çıkardılar.

Bu yapı katmanlarının, meteor ve asteroit çarpmaları sonucu açığa çıkan lavların soğumasının ardından geride kalan volkanik kayaçlar olduğu düşünülüyor. Bu yeni rapor, daha önce bilinmeyen milyarlarca yıllık Ay tarihini ortaya çıkarıyor.

Bu Ay yüzeyi haritaları, 2019'da Ay'ın uzak yüzüne başarıyla inen ilk uzay aracı olan Çin'in Chang'e-4 keşif aracında bulunan Lunar Penetrating Radar (LPR) sayesinde mümkün oldu. Şimdi Chang'e-4, LPR kullanarak araştırmacılara Ay'ın daha önce hiç olmadığı kadar derinliğine bakma fırsatı verdi.

Ay Yüzeyinin Altında Neler Keşfedildi?

LPR tarafından yakalanan yeni veriler, Ay'ın yer altının ilk 130 metresinin çok sayıda toz, toprak ve kırık kaya katmanından oluştuğunu gösteriyor. Buradan itibaren, Ay'ın yüzeyinin derinliklerine doğru ilerledikçe önce ince, sonra çok daha kalın yapıda volkanik kaya katmanları görüyoruz.

Bu keşif, Ay'daki volkanik faaliyetlerin çoğunun yaklaşık bir milyar yıl önce sona erdiğine dair süregelen teorilerle aynı doğrultuda görünse de bazı kanıtlar 100 milyon yıl kadar önce patlamalar olduğunu gösteriyor.

Püskürmeler durduğu için Ay çoğunlukla "jeolojik olarak ölü" kabul ediliyor, dolayısıyla Ay'ın yer altı haritasına sahip olmak bunu desteklemeye yardımcı olabilir.

Sonuç olarak Ay'ın yüzeyinin altındaki bu gizli yapıları keşfetmek heyecan verici çünkü gezegenimizin uydusu hakkında bilmediğimiz çok şey var ancak Chang'e-4'ün Ay ile işi henüz bitmedi.

Uydumuzu keşfetmeye ve incelemeye devam ettikçe Çinli keşif aracından daha fazla keşif görmeyi bekliyoruz ve muhtemelen Artemis III bu 10 yılın sonunda aya indiğinde daha fazlasını öğreneceğiz.