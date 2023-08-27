Hava Kirliliğini Takip Eden NASA Uydusundan İlk Görüntüler Geldi!

Hava kirliliğini uzaydan izlemek üzere tasarlanan yeni bir NASA uydusu, hava kirliliğini nasıl izleyebileceğini gösteren ilk görüntülerini paylaştı.

TEMPO isimli uydu Nisan ayında fırlatıldı ve ekvatorun 22,000 mil üzerindeki yörüngesinden Dünya'yı gözlemliyor.

TEMPO, hava kirliliğini birkaç mil kareye kadar yüksek çözünürlükle ölçebiliyor ve kısa zaman dilimlerinde meydana gelen kirlilik değişikliklerini gösterebiliyor. Bu sayede yoğun trafik saatleri ya da orman yangınlarından çıkan duman gibi hava kirliliğini etkileyen faktörler hakkında veri toplayabilecek.

NASA Yöneticisi Bill Nelson yaptığı açıklamada "Ülkenin dört bir yanındaki mahalleler ve topluluklar TEMPO'nun ezber bozan verilerinden önümüzdeki on yıllar boyunca faydalanacak." dedi.

TEMPO'dan Gelen İlk Görüntüler

TEMPO'dan elde edilen ilk görüntüler, aynı gün öğlen ve akşam arasında Los Angeles çevresindeki bölgeyi gösteren iki kirlilik haritası da dâhil olmak üzere bir dizi görselleştirmeyle paylaştı. Aşağıdaki haritalar 2 Ağustos günü havadaki nitrojen dioksit seviyelerini göstermekte olup, koyu renkler daha yüksek seviyeleri temsil ediyor.

Diğer görselleştirmeler ise New York, Washington, Houston ve New Orleans gibi büyük kentsel alanların çevresindeki kirliliği göstermekte.

TEMPO tam faaliyete geçtiğinde, Kanada'nın merkezinden ABD'ye ve Mexico City'ye kadar uzanan bir alanı kapsayacak şekilde gündüz saatlerinde saatlik taramalar yapacak.