Ayakkabı Şeklinde Oyun Bilgisayarı Türkiye'de Satışta: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Son yıllarda pek çok farklı şekle sahip oyun bilgisayarları popüler oldu ve hatta bunun için global çapta büyük yarışmalar bile düzenleniyor.

Bu alanda en dikkat çeken tasarımlardan biri olan ayakkabı şeklinde oyun bilgisayarı geçtiğimiz aylarda üretilmesinin ardından büyük popülerlik kazanmıştı.

140.000 TL Fiyat Etiketiyle Satışta

Bugün ise bu ayakkabı şeklinde oyun bilgisayarı ülkemizde de İtopya aracılığıyla satışa sunuldu.

CoolerMaster Sneaker X ARGB Mini ITX kasası kullanılan bu ilginç tasarımda AMD Ryzen 9 7950X3D işlemci, ASUS GeForce RTX 4070 DUAL White OC Edition 12 GB ekran kartı, 64 GB DDR5 RAM ve 2 TB NVME M.2 SSD yer alıyor.

Hem tasarımı hem özellikleriyle dikkat çeken ayakkabı şeklinde oyun bilgisayarı, 140.000 TL'lik fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.

Peki siz bu tasarım ve ürünün fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.