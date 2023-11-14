Ayakkabı Şeklinde Oyun Bilgisayarı Türkiye'de Satışta: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!
Tasarımıyla dikkat çeken ayakkabı şeklinde oyun bilgisayarı artık Türkiye'de satışta. İşte özellikleri ve fiyatı!
Son yıllarda pek çok farklı şekle sahip oyun bilgisayarları popüler oldu ve hatta bunun için global çapta büyük yarışmalar bile düzenleniyor.
Bu alanda en dikkat çeken tasarımlardan biri olan ayakkabı şeklinde oyun bilgisayarı geçtiğimiz aylarda üretilmesinin ardından büyük popülerlik kazanmıştı.
140.000 TL Fiyat Etiketiyle Satışta
Bugün ise bu ayakkabı şeklinde oyun bilgisayarı ülkemizde de İtopya aracılığıyla satışa sunuldu.
CoolerMaster Sneaker X ARGB Mini ITX kasası kullanılan bu ilginç tasarımda AMD Ryzen 9 7950X3D işlemci, ASUS GeForce RTX 4070 DUAL White OC Edition 12 GB ekran kartı, 64 GB DDR5 RAM ve 2 TB NVME M.2 SSD yer alıyor.
Hem tasarımı hem özellikleriyle dikkat çeken ayakkabı şeklinde oyun bilgisayarı, 140.000 TL'lik fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.
Asus RTX 4090 ROG Matrix, Dudak Uçuklatan Fiyatıyla Türkiye'de Satışta!
Şu an piyasanın en güçlü ekran kartı olan RTX 4090'ın en güçlü modeli Asus RTX 4090 ROG Matrix, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu.
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