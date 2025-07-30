Çift Ekranlı Taşınabilir Konsol Tanıtıldı! 165Hz OLED Ekrana Sahip

Ayaneo, Pocket DS isimli Android tabanlı yeni bir taşınabilir konsol tanıttı. Çift ekranlı kapaklı tasarımıyla Android oyun dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyan cihazın özellikleri açıklandı ancak fiyatı henüz belli değil. Android el konsolu 165Hz OLED ekranıyla öne çıkıyor.

Ayaneo Pocket DS Özellikleri

7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Ayaneo Pocket DS, OLED ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 800 nite kadar parlaklık sunuyor. 5 inç büyüklüğündeki ikinci ekran 768 x 1024 piksel çözünürlüğe, 550 nite kadar parlaklığa ve 4:3 en boy oranına sahip.

Gücünü Snapdragon G3x Gen 2 işlemcisinden alan Android el konsolunda turbo fan soğutma sistemi bulunuyor. Bu, uzun süre boyunca oyun oynandığında bile cihazın yüksek sıcaklıklara ulaşmasını ve performans düşüşünü engelliyor. Böylece üst düzey deneyim elde ediliyor.

Ayaneo'nun taşınabilir konsolunda 8000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Yüksek batarya, cihazın uzun süre boyunca şarj işlemine ihtiyaç duymamasını sağlıyor. Hızlı şarj desteğine sahip ola ncihazda USB-C portu mevcut.

Pocket DS için özel bir çift ekran yazılımı geliştirildi. Bu yazılım, kullanıcıların iki uygulamayı bağımsız olarak çalıştırmasına, üç parmakla kaydırma hareketi aracılığıyla içerikleri ekranlar arasında değiştirmesine ve pil tasaarrufu için tek ekran modunu etkinleştirmesine imkân tanıyor.

Ayaneo Pocket DS'nin Fiyatı Ne Zaman Belli Olacak?

En çok tercih edilen el konsolları arasına katılmaya hazırlanan Ayaneo Pocket DS'nin fiyatı ağustos ayında açıklanacak.