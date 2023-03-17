Büyük Gizem Çözüldü: "Ayça_22"nin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Bir zamanların büyük gizemi ve belki de internet aleminde herkesin aşık olduğu "Ayça_22" rumuzlu kişinin gerçekte kim olduğu, YouTuber CharmQeull tarafından bulundu. Zamanın en popüler sosyal medya platformu olan MSN; insanların arkadaşlarıyla sohbet ettiği, "Ne Dinliyorum?" özelliğini gizli mesajlar vermek için kullandığı keyifli bir uygulamaydı.

O zamanların akılda kalan ve herkes tarafından bilinip ama gerçek hayatta kim olduğu da asla bilinmeyen bir olayı vardı: "Ayça_22" Birçok sitede de pop-up olarak sürekli rastlanan "Ayça_22 kamera açtı", gerçek Ayça'nın kim olduğu durumunu da iyice zorlaştırmaya başlamıştı. CharmQuell çektiği son videoda tüm araştırmaları yaparak gerçek "Ayça_22"'nin kim olduğunu buldu.

"Ayça_22" Gerçekte Kim Çıktı?

CharmQuell olarak bilinen Fırat Yayla, bir zamanlar herkesin aşık olduğu "Ayça_22" rumuzlu kişinin kimliği paylaştığı videoyla ortaya çıkardı. Derin bir araştırmaya giren YouTuber, Google aramalarında çıkan sarışın fotoğraftaki kız olduğu iddia edilen görüntü de dahil olmak üzere zamanında karşılaştığımız tüm fotoğrafları inceliyor.

Sonrasında da fotoğrafı taratarak internet arşivine dalıyor. Linkin Park hayranları için açılan bir sayfada da fotoğrafla karşılaşıyor. Araştırmalarından devamında "Ayça_22" olarak bildiğimiz tanıdığımız kişinin Eda Sak adında bir kadın olduğu ortaya çıkıyor. Eda Sak'ın son halini de bulup paylaşan YouTuber'ın videosunu gören Sak, yorum da yapıyor. Yorumun sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte video, kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.