Ay'da Kaybolan Golf Topları 50 Yıl Sonra Bulundu

Ay'da kaybolan golf topları, Astronot Alan Shepard'ın Ay'ın yüzeyinde golf oynarken kaybettiğini iddia ettiği günden bugüne kadar sırrını korumaya devam eden olaylardan biri olmuştu. 1971 yılında gerçekleştirilen Apollo 14 görevi sırasında Ay'ın yüzeyinde kaybolduğu iddia edilen toplar, 50 yıl sonra ortaya çıktı.

Ay'da Kaybolan Golf Topları Ortaya Çıktı

The Sun'ın haberine göre Shepard'ın 31 Ocak 1971 ila 6 Şubat 1971 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş Apollo 14 görevi ile gittiği Ay'da kaybettiği golf topları 50 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Astronotun golf sopası ile Ay'ın yüzeyinde vuruşlar yaparken kaybettiği iki golf topu, iniş görevi sırasındaki görüntüler üzerinde gerçekleştirilen iyileştirme işlemleri sonucunda tespit edildi.

Görüntü uzmanı Andy Saunders, istifleme tekniğini kullanarak Apollo 14 mürettebatı tarafından çekilen ve 16 milimetrelik çok daha küçük görüntüleri de içerisinde barındıran orijinal görüntüleri yüksek çözünürlüklü hale getirdi. Shepard'ın golf toplarını kaybettiği iddiası da ortaya çıkan görüntüler sayesinde doğrulanmış oldu.

Apollo 14 görevinde yer alan astronot, elindeki golf sopası ile toplamda iki vuruş yaptığını ve ilk vuruşunda golf topunun bir kratere girdiğni, ikincisinin ise kilometrelerce uzağa gittiğini leri sürmüştü. Mekiğin indiği alanın yeniden ele alınarak düzenlenmiş görüntüleri astronotun iddia ettiği kadar başarılı olmadığını gün yüzüne çıkardı.

Günümüz teknolojisi ile ele alınarak düzenlenen görüntülerde Shepard'ın ilk vuruşunda golf topunun 22 metre, ikinci vuruşunda ise topun 37 metre uzağa gittiği tespit edildi. Gizemini onlarca sene boyunca korumayı başarmış golf toplarının bulunmasını görüntüleri iyileştirerek sağlayan görüntü uzmanı, BBC'ye yaptığı açıklamada, astronotun golf toplarını iddia ettiği kadar uzağa atamamış olmasına rağmen bunu Ay'ın yüzeyinde yapmış olmayı başarabilmesinin dahi önemli olduğunun altını çizdi.

Saunders, Shepard'ın vuruşu olağanüstü koşullar altında yaptığını şu sözleriyle anlattı:

"Düşünün, bu vuruşu her yanınızı kapatan astronot kıyafetleri ve kalın eldivenlerin olduğu ve yer çekiminin bulunmadığı bir ortamda yapıyorsunuz. Shepard’ın top ile temas kurup onu havaya uçurabilmesi dahi son derece etkileyici."

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