Dünya'yı Takip Eden Yeni Asteroit Ay'dan Kopmuş Olabilir

Ay'dan kopmuş asteroit veya sadece Ay parçası, Dünya'nın 9 milyon milinden daha yakına gelmiyor. Gök bilimcilerin bunun normal bir asteroit olmadığını anladı, peki ya neden Dünya'nın yörüngesine girdi?

Gezegen bilimciler, Dünya'yı güneşin etrafında takip ediyormuş gibi görünen bir uzay kayasının (çünkü çok benzer bir yörüngeye sahip olduğundan) muhtemelen Ay'ın bir parçası olduğundan şüpheleniyor.

Daha da önemlisi, 150 ila 190 fit genişliğindeki asteroit Dünya için bir tehdit değil, ancak Güneş Sistemi'nin çevresinde kesinlikle bir merak uyandırıyor.

Communications Earth and Environment bilim dergisinde yayınlanan yeni araştırmada, bilim adamları asteroitin (Kamo`oalewa olarak adlandırılır) Güneş ışığını tipik asteroitlerden çok farklı şekilde yansıttığını buldu.

Arizona Üniversitesi'nde ay ve gezegen bilimleri doçenti ve araştırmanın ortak yazarı Vishnu Reddy, "Asteroit olabileceği ile ilgili çok fazla şüphe duyduk" dedi.

Ancak güçlü teleskoplarla yapılan birkaç yıllık gözlemlerin ve 2021'deki yeni gözlemlerin ardından, Ay parçası en iyi açıklama haline geldi.

Ay'dan kopmuş asteroit tehlikeli mi?

Gök bilimciler, 2016 yılında Kamo`oalewa'yı keşfetti ve aşağıda izleyebileceğiniz yörüngesinin bir görselleştirmesini oluşturdu. Güneşin etrafında dönerken, asteroit her yıl Dünya'nın etrafında dönüyor ve bu yüzden "Dünya'nın sürekli arkadaşı" olarak adlandırılıyor.

Bu yakın dostumuz, neyse ki, Dünya'nın 9 milyon milinden daha yakına gelmiyor. Bu, Ay'dan yaklaşık 38 kat daha uzakta olduğu anlamında.

Daha da önemlisi, Kamo`oalewa büyüklüğündeki Dünya'ya yakın nesneler potansiyel olarak Dünya için bir tehdit oluşturabilir. Yaklaşık 50.000 yıl önce, 100 ila 170 fit çapında bir asteroit Arizona'da 600 fit derinliğinde bir krater bıraktı.

Lunar and Planetary Enstitüsü'nde bir gök bilim uzmanı olan David Kring, 2021'de NASA'ya verdiği açıklamada, "Bugün benzer büyüklükte bir çarpma olayı Kansas City büyüklüğünde bir şehri yok edebilir." dedi.

Birkaç hafta içinde NASA, insanlığın Dünya'yı etkilemesi gereken bir asteroidi saptırma yeteneğini test etmek için Dimorphos adlı başka bir asteroide benzeri görülmemiş bir görev başlatacak. Ancak NASA, yakın bir asteroit çarpması ile ilgili olarak hiçbir zaman uyarı yayınlamadı.

Peki ya siz Dünya yörüngesindeki yeni asteroit hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.