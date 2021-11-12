Bir Mühendis Yanlışlıkla NASA'da İşe Girdi

ABD merkezli bir makine mühendisi olan David Miller TikTok'ta hazırladığı NASA videolarıyla meraklandırdı. Miller'ın açıklamasına göre yanlışlıkla NASA'da işe alındı.

Viral bir TikTok videosu, David Miller adlı mühendisin, yanlışlıkla NASA'da nasıl iş bulduğu hakkında alışılmadık bir hikaye anlatması sayesinde popüler hale geldi.

TikTok'ta 9 milyondan fazla izlenme alan videoda mühendis, Boeing'e başvurduğunu ancak NASA için geri arandığını söylüyor: "Uçaklarda çalışmak için bir iş görüşmesi yaptım ve ardından 'Hey, hoşunuza gidebileceğini düşündüğümüz farklı bir iş var ve bu Manipülatör, Analiz Grafikleri ve Etkileşimli Kinematik (MAGIK) ekibi için diyerek geri arandım."

Video, bir mühendisin hayatının nasıl alt üst olup, ticari uçaklarla uğraşmaktan uzay yürüyüşleri sırasında astronotlar tarafından kullanılan donanımları tasarlamaya kadar beklenmedik bir kariyer değişikliği yapmasının eğlenceli bir hikayesini ortaya koyuyor.

Yanlışlıkla NASA'da işe alındı

MAGIK ekibi, uzay istasyonlarında planlanan robotik operasyonların zeminini hazırlamaktan ve fizibilitesini araştırmaktan sorumlu, ancak Miller'in üzerinde çalıştığı şeylerin çoğu, özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgiliydi.

"Bunun ne olduğunu bilmiyorum, ama kulağa ilginç geliyor" şeklinde yanıt verdiğini söyleyen Miller, "Beni geri aradığınıza göre, yüz yüze görüşme yapabileceğimi varsayıyorum. Bunu yaptığımda her iki işi de duymak isterim” dedi.

Ancak mühendisin, Boeing'in 787 ticari uçağının kablo tesisatı üzerinde çalışmayı içeren iş başvurusu reddedildi. Hiç röportaj yapmadığı iş ilanı için işe alındığını gören mühendis, bu ilanın şaşırtıcı bir şekilde NASA tarafından yayınlandığını öğrendi.

Miller, bir makine mühendisi için oldukça standart bir giriş seviyesi pozisyonu olan bu ilan sayesinde Teksas'a taşındı ve NASA için çalışmaya başladı.

Ama tam olarak sıradan bir iş de değildi.

Miller, bu videoyu takip eden bir başka TikTok paylaşımında ise uzay yürüyüşü donanımı ve yerleştirme sistemleri de dahil olmak üzere, "İstasyona giden birçok şey üzerinde çalıştım" dedi.

Peki ne oldu? NASA, MAGIK ekibine yeterli çalışanı bulamadığı için çaresizdi, bu yüzden Miller'e göre büyük bir ortak olan Boeing'den yardım istedi.

Miller sekiz yıldır NASA'da ve bunun büyülü bir deneyim olduğunu söylüyor. Miller yaptığı açıklamasında, "Uzaya giden ve onlara fiziksel olarak dokunan ve bir fark yaratan şeyler üzerinde çalışmalıyım" dedi.