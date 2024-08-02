AYM, İnternet Sitesine Neden Ulaşılamadığını Açıkladı!
Anayasa Mahkemesi, sosyal medya kanallarından web sitesine neden erişilemediğine dair bir açıklama yaptı!
BTK'nın Instagram'a erişimi engellemesi bugün Türkiye'nin en büyük gündemi. Tabii, bu durum sadece bununla sınırlı değil. Kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu söyleyen Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi de şu anda çalışmıyor. Peki, vatandaşlar AYM'nin sitesine neden erişemiyor?
AYM'nin İnternet Sitesine Neden Erişilemiyor? Resmi Açıklama Geldi
Anayasa Mahkemesi, sosyal medya kanallarından web sitesine neden erişilemediğine dair bir açıklama yaptı. Mahkeme, sitenin çalışmamasının nedeni olarak internet trafiğindeki aşırı yoğunluğu gösterdi. Dahası, 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarını iptal eden kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı ve erişime açık olduğu belirtildi.
Kamuoyuna Duyuru,— Anayasa Mahkemesi (@AYMBASKANLIGI) August 2, 2024
66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır.…
İşte Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili açıklaması;
66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır.
İfade Özgürlüğü Kısıtlanamaz Diyen AYM'nin Sitesinde Erişim Sıkıntıları Başladı
Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı'nın yetkilerinin sınırlandırdı. Sonrasında ise AYM'nin sitesinde erişim problemleri başladı.
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