AYM, İnternet Sitesine Neden Ulaşılamadığını Açıkladı!

BTK'nın Instagram'a erişimi engellemesi bugün Türkiye'nin en büyük gündemi. Tabii, bu durum sadece bununla sınırlı değil. Kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu söyleyen Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi de şu anda çalışmıyor. Peki, vatandaşlar AYM'nin sitesine neden erişemiyor?

AYM'nin İnternet Sitesine Neden Erişilemiyor? Resmi Açıklama Geldi

Anayasa Mahkemesi, sosyal medya kanallarından web sitesine neden erişilemediğine dair bir açıklama yaptı. Mahkeme, sitenin çalışmamasının nedeni olarak internet trafiğindeki aşırı yoğunluğu gösterdi. Dahası, 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarını iptal eden kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı ve erişime açık olduğu belirtildi.

Kamuoyuna Duyuru,



66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır.… — Anayasa Mahkemesi (@AYMBASKANLIGI) August 2, 2024

İşte Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili açıklaması;

66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır.

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