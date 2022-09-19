Ayrılabilen Diske Sahip Yeni Playstation 5 Modeli Geliyor

Sony'nin PlayStation 5'i duyurmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Konsol bu dönemde küçük kasa modifikasyonları alırken pek çok söylenti olmasına rağmen hala bir Pro veya Slim modelinden bir iz yok. DualSense Edge'in lansmanını aylar öncesinden doğru bir şekilde tahmin eden sektörden Tom Henderson, yeni Playstation 5 modelleri hakkında bazı bilgiler paylaştı.

Sony'nin çıkarılabilir bir disk sürücüye sahip yeni bir PlayStation 5 modeli piyasaya süreceği düşünülüyor. İddialara göre çıkarılabilri disk tek bir ürün veya ayrı olarak satılacak ve arkadaki bir USB-C aracılığıyla konsolla bağlantı gerçekleştirilecek. Ancak mevcut PlayStation 5 Digital Edition sahiplerinin söz konusu sürücüyü kullanıp kullanamayacağı bilinmiyor.

İki Yeni Playstation 5 Modeli Yolda

Sony bir yazılım güncellemesi yoluyla işlevselliği etkinleştirebilir. Bu yolla Playstation 5 Digital Edition satışlarını artırmak amaçlanıyor. Yeni modelle beraber oyuncuların artık yalnızca dijital bir ekosistemde kilitli kalma konusunda endişelenmeleri gerekmeyecek.

Sony ayrıca "Chassis D" adlı konsol için yeni bir gövde tasarlamayı planlıyor. Yeni kasada önceki modellerde yer alan donanım korunacak. Tom Henderson'a göre, çıkarılabilir disk sürücüsü harici bellekler gibi olmayacak. Bu sebeple Playstation 5'in genel tasarımını zedeleyebileceği düşünülüyor. Ayrılabilir bir disk sürücüsüne sahip yeni PlayStation 5 varyantının Eylül 2023'te raflara çıkması bekleniyor.

PlayStation 5 Digital Edition, istenen satış rakamlarını bir türlü yakalayamadı. Sony'nin harici disk içeren bir model üzerinde çalışmasının ana nedeni Digital Edition satışlarını artırmak gibi duruyor. Tahminlere göre yeni model 550-600 dolar arasında satılacak. Eğer yalnızca sürücü satışa koyulursa dileyenler 150-200 dolar arasında bir fiyat karşılığında donanıma sahip olabilecek.