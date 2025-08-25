Discord'un Ardından: Popüler Sosyal Medya Uygulamasına Erişim Engeli Geldi!

Popüler görüntülü sohbet ve canlı yayın uygulaması Azar'a Türkiye'de erişim engeli getirildi. Özellikle bir dönem kullanıcı sayılarında ve popülerite bakımından büyük artış yaşayan uygulama kullanıcıların yeni arkadaşlıklar edindikleri bir platform olarak hizmet vermekteydi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Son Dakika: Azar Uygulamasına Türkiye'den Erişim Engeli!

Popüler görüntülü sohbet uygulaması Azar Türkiye’de erişim engeliyle karşılaştı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve anlık eşleştirme sistemiyle öne çıkan uygulama 22 Ağustos 2025 tarihli mahkeme kararıyla artık ülkemizde kullanılamıyor. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, 2025/8885 D. İş sayılı karar kapsamında azarlive.com alan adına erişimin durdurulmasına hükmetti.

Böylece Türkiye’de hem Azar uygulaması hem de resmi web sitesi kullanılamaz hale geldi. Kararın gerekçesine ilişkin resmi kurumlar tarafından henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı. Kullanıcılar ise sosyal medya üzerinden uygulamaya erişemediklerini dile getirmeye başladı.

Azar’a yönelik erişim kararı, Türkiye’de dijital platformlara getirilen kısıtlamalar zincirine eklenmiş oldu. Daha önce de Instagram, Threads, Discord, Wattpad, Roblox, Tango, PayPal, Booking.com, Airbnb, Uber, OnlyFans ve 4shared gibi platformlara erişim yasakları getirilmişti. Bu uygulamalardan bazıları daha sonra tekrar erişime açılırken bazılarında kısıtlama devam ediyor.

Azar Nedir, Neden Popülerdi?

2014 yılında Güney Kore merkezli Hyperconnect tarafından geliştirilen Azar, görüntülü sohbet yoluyla dünyanın farklı bölgelerinden insanları bir araya getiren bir uygulama. Özellikle anlık eşleştirme özelliği sayesinde kullanıcılar, saniyeler içinde farklı ülkelerden kişilerle iletişim kurabiliyordu.Türkiye’de de özellikle genç kullanıcılar arasında oldukça popüler hale gelen Azar, sosyal etkileşim için sıkça tercih ediliyordu. Ancak platformda zaman zaman cinsel içerikli yayınlar nedeniyle gündem olduğu da biliniyordu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...