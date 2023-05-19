Oyuncu Hoparlörü Razer Nommo V2 Serisi Tanıtıldı

Dünyanon önde gelen donanım geliştiricilerinden olan Razer, oyuncu hoparlörü ailesine yeni bir ürün daha ekliyor. Razer Nommpo V2 serisi olarak tanıtılan hoparlörler, kulaklık sevmeyen oyuncular için oyun deneyimini arşa çıkarmak adına tasarlandı.

Razer Nommo V2, V2 X ve V2 Pro olmak üzere üç farklı versiyonu bulunan hoparlörler, sahip olduğu RGB aydınlatma ve yüksek ses kalitesiyle dikkat çekiyor.

Razer Nommo V2 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Aşağı ateşlemeli kablosuz subwoofer desteği ile derin ve oda titreten bass seslere çıkabilen Razer Nommo V2 Pro hoparlör sistemi, değişken RGB aydınlatmayla ambiyansı oldukça güçlendiriyor. Razer'ın tamamen oyuncuları düşünerek tasarladığı Nommo V2 serisi, en iyi ses kalitesini sunmak için THX Spatial Audio teknolojisini kullanıyor.

Aynı zamanda Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise: Sunbreak ve ileride eklenecek oyunlarla birlikte en optimal surround sesi sağlamak amacıyla hoparlör sistemine eklenen THX Game Profiles da dikkat çekiyor.

Daha derli toplu bir masa isteyenler için tamamen kablosuz olarak tasarlanan hoparlör sistemi, yine kablosuz olan Razer Kontrol Podu ile rahatlıkla kontrol edilebiliyor. 2023 Haziran tarihinde raflarda yerini alması beklenen Razer Nommo V2 serisinin fiyatları ise şu şekilde:

Model Fiyat Razer Nommo V2 Pro 499.99 dolar Razer Nommo V2 299.99 dolar Razer Nommo V2X 149.99 dolar Razer Kablosuz Kontrol Podu 49.99 dolar

Razer Nommo V2 Pro Özellikleri

Frekans Aralığı: 40 Hz – 20 kHz

40 Hz – 20 kHz Bağlantı: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Tür: 2.1 hoparlör (subwoofer dahil)

2.1 hoparlör (subwoofer dahil) Maksimum SPL: 99 dB

99 dB RGB aydınlatma

THX Spatial Audio

10-band EQ

Kablosuz subwoofer

Razer Nommo V2 X Özellikleri

Frekans Aralığı: 75 Hz – 20 kHz

75 Hz – 20 kHz Bağlantı: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Tür: 2.0 hoparlör

2.0 hoparlör Maksimum SPL: 96 dB

96 dB RGB aydınlatma

THX Spatial Audio

10-band EQ

Razer Nommo V2 Özellikleri