Aziz Sancar'dan Gençlere Benim Yaptığımı Yapmayın Uyarısı

Aziz Sancar, benim yaptığımı yapmayın açıklamasıyla sosyal medyada merak uyandırdı. Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, kendini örnek göstererek gençlerin yurt dışına gittikten sonra tekrardan ülkeye gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uzun süredir yaşamını ABD'de sürdüren Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, özel bir etkinlk için İstanbul'a geldi. Prof. Dr. Sancar'ın katıldığı Zirve 23 etkinliğinde pek çok genç yer alıyordu. Genç katılımcıların sorularını yanıtlayan Sancar'ın "benim yaptığımı yapmayın, yurda geri dönün" tavsiyesi ise merak uyandırdı.

Aziz Sancar, 'Benim yaptığımı yapmayın' dedi

Zirve 23 etkinliğinin başlangıcında "Gerçekten bu gibi etkinlikler önemli. Umarım Türkiye'ye ve Türkiye'nin her yerine bizden çağrıda bulunursunuz. Ve ülkemizin tanınmasında faydalı olursunuz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullanan Nobel ödüllü bilim insanı, gençlerin bol bol çalışması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Aziz Sancar, "Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın." şeklinde konuşarak gençleri uyarmayı ihmal etmedi.

Nobel ödüllü bilim insanına göre gençler yurt dışına çıkmalı, ancak belirli bir bilgi birikiminden sonra yurda dönülüp daha çok çalışılmalı. Prof. Dr. Sancar'ın Zirve 23 etkinliğinde yaptığı konuşmada şu ifadeler ön plana çıktı:

"Zorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün."

Aziz Sancar'dan aşı açıklaması

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Aşılama sürecinin yeni başladığı dönemde insanları teşvik etmek isteyen Sancar, "Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım." ifadelerini kullanmıştı.

Biyokimya ve Biyofizik bölümü alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınan Prof. Sancar, 2015 yılında aldığı Nobel Kimya Ödülü sayesinde Türkiye basınında da büyük yankı uyandırmayı başarmıştı.

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